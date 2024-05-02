"Слить" невозможно, – политолог из Грузии сказал, почему протест будет продолжаться

В Грузии продолжается масштабный протест против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который повторяет российский закон. Реакция силовиков, разгон демонстрантов и избиение людей провоцируют определенные заявления и реакции в Европарламенте, а некоторые евродепутаты уже призывают лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС.

По мнению грузинского политолога Гелы Васадзе, которое он высказал 24 Каналу, Европарламент – это самый независимый орган в мире, потому что от него ничего не зависит. Лишить статуса кандидата Грузию невозможно, для этого нет механизма, но есть гораздо более страшная вещь – лишить Грузию безвиза.

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Интересная дилемма

Гела Васадзе считает, что это может произойти после выборов, однако тогда от гражданского общества, которое создавалось в Грузии более 30 лет, камня на камне уже не останется.

Интересная дилемма, как будет вести себя Запад, потому что протесты будут и этих молодых людей никто не остановит. Но протесты бессмысленны, если они не будут поддержаны серьезными шагами давления грузинской власти со стороны тех, кто имеет эти ресурсы,

– сказал политолог.

Он отметил: главное, что нужно знать, – это то, что протест горизонтальный и не имеет политического центра, и это очень хорошо. То есть "слить" этот процесс или договориться с лидерами невозможно. Но раньше было не так: собиралась акция, ее разгоняли, потом политики бежали на телевидение и кричали "Кровавый режим, нас разогнали!".

Сейчас собирается акция протеста, которую пытаются разогнать, но не получается. Если до недавнего времени в этом участвовала преимущественно молодежь, сегодня вместе с ней вышли их родители.

А у политиков не нашлось плана сопротивления кроме как слиться с толпой и быть более активными. Однако 30 апреля во время протеста избили двух из них. Это все очень хорошо, конечно, но этого недостаточно,

– подытожил Гела Васадзе.

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