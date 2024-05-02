На думку грузинського політолога Гели Васадзе, яку він висловив 24 Каналу, Європарламент – це найнезалежніший орган у світі, бо від нього нічого не залежить. Позбавити статусу кандидата Грузію неможливо, для цього немає механізму, але є набагато страшніша річ – позбавити Грузію безвізу.
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Цікава дилема
Гела Васадзе вважає, що це може відбутися після виборів, однак тоді від громадянського суспільства, яке створювалося в Грузії понад 30 років, каменя на камені вже не залишиться.
Цікава дилема, як буде поводитися Захід, бо протести будуть і цих молодих людей ніхто не зупинить. Але протести безглузді, якщо вони не будуть підтримані серйозними кроками тиску грузинської влади з боку тих, хто має ці ресурси,
– сказав політолог.
Він зауважив: головне, що потрібно знати, – це те, що протест горизонтальний і не має політичного центру, і це дуже добре. Тобто "злити" цей процес чи домовитися з лідерами неможливо. Але раніше було не так: збиралась акція, її розганяли, потім політики бігли на телебачення та кричали "Кривавий режим, нас розігнали!".
Наразі збирається акція протесту, яку намагаються розігнати, але не виходить. Якщо донедавна в цьому брала участь переважно молодь, сьогодні разом із нею вийшли їхні батьки.
А в політиків не знайшлося плану опору крім як злитися з натовпом і бути більш активними. Однак 30 квітня під час протесту побили двох із них. Це все дуже добре, звичайно, але цього недостатньо,
– підсумував Гела Васадзе.
Закон "про іноагентів" у Грузії: що відомо
- Грузинський законопроєкт за авторством проросійської партії "Грузинської мрії" є калькою з російського закону про іноагентів, який за лаштунками боротьби з іноземним впливом приховує насправді мотиви російської верхівки зробити ЗМІ, різноманітні громадські організації повністю підзвітними Росії.
- Ще рік тому, у березні 2023 року, законопроєкт "про іноагентів" подали на розгляд грузинського парламенту і навіть погодили у першому читанні. До другого справа так і не дійшла через протести місцевих. Ще тоді Євросоюз натякнув, що ухвалення такого закону поставить хрест на євроінтеграції Грузії.
- 1 травня 2024 року парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт. "За" проголосували 83 депутати, 23 — "проти". Це викликало обурення громадян Грузії, які того ж вечора вийшли знову на протести. Вони тривають і досі.