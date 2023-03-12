Об этом 24 Каналу рассказал общественный активист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, протесты в Грузии являются отличным примером того, как люди могут отстаивать свою позицию.

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"Народ Казахстана завидует тому, что происходит в Грузии. Грузины – свободолюбивый народ, выступивший против попыток Кремля "мягкой силой" установить свое влияние в стране", – сказал Шураев.

Активист из Казахстана отметил, что в Грузии у власти – пропутинское правительство во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили. Но грузины показали, "кто в доме хозяин".

Как Россия влияет на ситуацию в Казахстане

По словам Шураева, к сожалению, Казахстан наряду с Россией и Беларусью является тоталитарным государством. В стране все больше усиливаются репрессии.

"Недавно приняли поправки к закону, усиливающему наказание за призывы к мирным митингам. За это можно получить до 7 лет лишения свободы", – рассказал активист.

Он добавил, что пока жителям Казахстана остается лишь наблюдать, как другие народы борются за свою свободу от российского гнета. Как рассказал Шураев, в Казахстане очень много российских агентов влияния. Более того, в стране активно работает российская пропаганда.

Нас сегодня называют "нацистами", как и вас, украинцев, только за то, что мы хотим на своей родной земле говорить на родном языке,

– сообщил активист.

Он отметил, что 30% казахов до сих пор не знают родного языка.

Арман Шураев рассказал о настроениях в Казахстане: смотрите видео

Российская идеология трещит по швам

Однако, по мнению Шураева, российская идеология постепенно трещит по швам.

Российские мечты о том, чтобы воссоздать прежнюю империю, уже не сбудутся. Это доказывает на поле боя украинский народ, это показывают и грузины на протестах,

– подчеркнул активист.

Он выразил надежду, что скоро наступит время, когда и жители Казахстана восстанут против российского влияния.

Почему протесты в 2022 году не имели результатов

В стране есть много людей, недовольных политикой нынешней власти. Арман Шураев напомнил, что в январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Тогда погибли более 200 человек.

В Грузии мы видим, как на митинги выходят десятки тысяч человек, и полиция ограничивается водометами и резиновыми пулями. А у нас, к сожалению, такая страна, что на митингах у каждого полицейского в руках – автомат Калашникова с боевыми патронами,

– сказал активист.

Он добавил, что никто так и не был наказан за смерть невинных людей.

"Зеленский не смог бы стать президентом Казахстана"

Шураев подчеркнул, что народ Казахстана постепенно просыпается. По его словам, казахи не хотят чего-то чрезвычайного. Они отстаивают свои конституционные права.

К примеру, в Казахстане до сих пор закон запрещает любому человеку баллотироваться на пост президента. Для того чтобы принять участие в выборах, нужно иметь не менее 5 лет стажа работы на государственных должностях. Владимир Зеленский никогда бы не смог стать президентом Казахстана,

– рассказал активист.

Шураев отметил, что такой стаж работы на государственной службе имеется только у 5% жителей Казахстана. То есть, такие законодательные нормы с самого начала ограничивают права большей части населения. Активист добавил, что многое из того, что есть в Украине и Грузии, для казахов пока остается лишь мечтой.

Отношения Казахстана и России: коротко