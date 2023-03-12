Про це 24 Каналу розповів громадський активіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, протести у Грузії є чудовим прикладом того, як люди можуть відстоювати свою позицію.

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"Народ Казахстану заздрить тому, що відбувається у Грузії. Грузини – свободолюбний народ, який виступив проти намагань Кремля "м'якою силою" встановити свій вплив в країні", – сказав Шураєв.

Активіст з Казахстану зазначив, що у Грузії при владі – пропутінський уряд на чолі з олігархом Бідзіною Іванішвілі. Але грузини показали, "хто у домі господар".

Як Росія впливає на ситуацію у Казахстані

За словами Шураєва, на жаль, Казахстан поряд з Росією та Білоруссю є тоталітарною державою. В країні дедалі більше посилюються репресії.

"Нещодавно ухвалили поправки до закону, який посилює покарання за заклики до мирних мітингів. За це можна отримати до 7 років позбавлення волі", – розповів активіст.

Він додав, що поки що жителям Казахстану залишається спостерігати, як інші народи виборюють свою свободу від російського гніту. Як розповів Шураєв, у Казахстані є дуже багато російських агентів впливу. Ба більше, в країні активно працює російська пропаганда.

Нас сьогодні називають "нацистами", як і вас, українців, тільки за те, що ми хочемо на своїй рідній землі говорити рідною мовою,

– повідомив активіст.

Він зауважив, що 30% казахів досі не знають рідної мови.

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Російська ідеологія тріщить по швах

Однак, на думку Шураєва, російська ідеологія поступово тріщить по швах.

Російські мрії про те, щоб відтворити колишню імперію, вже не здійсняться. Це доводить на полі бою український народ, це показують і грузини на протестах,

– наголосив активіст.

Він висловив сподівання, що скоро настане той час, коли й жителі Казахстану повстануть проти російського впливу.

Чому протести у 2022 році не мали результатів

У країні є багато людей, які невдоволені політикою нинішньої влади. Арман Шураєв нагадав, що у січні 2022 року у Казахстані відбулися масові протести. Тоді загинули понад 200 людей.

У Грузії ми бачимо, як на мітинги виходять десятки тисяч людей, і поліція обмежується водометами та гумовими кулями. А у нас, на жаль, така країна, що на мітингах у кожного поліцейського у руках – автомат Калашнікова з бойовими патронами,

– сказав активіст.

Він додав, що ніхто так і не був покараний за смерті невинних людей.

"Зеленський не зміг би стати президентом Казахстану"

Шураєв наголосив, що народ Казахстану поступово прокидається. За його словами, казахи не хочуть чогось надзвичайного. Вони відстоюють свої конституційні права.

Наприклад, у Казахстані досі закон забороняє будь-якій людині балотуватися на пост президента. Для того, аби взяти участь у виборах, потрібно мати не менше 5 років стажу роботи на державних посадах. Пан Володимир Зеленський ніколи б не зміг стати президентом Казахстану,

– розповів активіст.

Шураєв зазначив, що такий стаж роботи на державній службі є лише у 5% жителів Казахстану. Тобто такі законодавчі норми з самого початку обмежують права іншої частини населення. Активіст додав, що багато з того, що є в Україні та Грузії, для казахів поки що залишається лише мрією.

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