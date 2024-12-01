"Россия может установить тотальный контроль над Грузией": перед грузинами встал ключевой выбор

Нынешние события в Грузии напоминают события в Украине в 2013 – 2014 годах. Впрочем шансов победить Грузинская революция имеет очень мало.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко озвучил 24 Каналу мнение, что нынешние события в Грузии – не удивительны, потому что пророссийская партия там присутствует уже более 12 лет.

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Россияне вкладывались в Грузию

Буряченко рассказал, что Россия вложила очень много денег в Грузию и взяла под контроль всю власть страны. Россия понемногу поглощает Грузию, и выбором грузин является или сдаться, или остановить это поглощение. Впрочем и Россия здесь имеет козырь, который может стать последним гвоздем в грузинскую демократию.

Это возвращение оккупированных территорий. Больше говорится об Абхазии. Присоединение Абхазии "Грузинская мечта" может показать как огромную политическую победу, ведь во времена Евроинтеграции Грузия только теряла территории, а теперь "Грузинская мечта" сконцентрировала парламент и вернула территории,

– отметил политолог.

Ловушка для грузин

По словам исполнительного директора Международной ассоциации малых общин, при такой динамике к 2028 году уже ни о каких западных перспективах Грузии говорить не придется. Она будет полностью поглощена Россией и станет фактически зависимой от нее.

"Сейчас все в руках самих грузин. Грузины должны показать, какой они делают выбор. Должны понять, что дешевый сыр только в мышеловке. Или они действительно готовы отстаивать свой цивилизационный выбор. К сожалению, мирные митинги в Тбилиси разгоняются силовиками, это классические проявления террора, но должна быть вся страна оппозиционная", – заметил Буряченко.