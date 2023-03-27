Ицхак Герцог призвал Биньямина Нетаньяху срочно прекратить процесс принятия закона о судебной реформе
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"Безопасность, экономика, общество – все под угрозой"
Президент Израиля отметил, что вечером в стране наблюдалась очень тяжелая картина. Поэтому он обращается к премьер-министру, правительству и членам коалиции, отмечает, что "эмоции тяжелые и болезненные". Также он добавил, что людей охватывает глубокая тревога.
Безопасность, экономика, общество – все под угрозой. Взгляды всего народа Израиля обращены на вас. Ради единства народа Израиля, я призываю вас немедленно прекратить принятие закона. Я обращаюсь ко всем партийным лидерам в Кнессете, коалиции и оппозиции как одному целому: граждане и нация превыше всего, поэтому поступите ответственно и смело без дальнейших промедлений,
– подчеркнул Ицхак Герцог.
Ожидается, что после массовых протестов 26 марта Нетаньяху может рассмотреть прекращение судебной реформы. По данным израильских СМИ, премьер, вероятно, обратится к народу сегодня в первой половине дня.
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Реакции бывших и действующих топ-чиновников Израиля на протесты
- Министр экономики Нир Баракат отметил: "Поддержу премьера в решении остановиться и обозначить новый курс. Реформа необходима и мы ее проведем, но не ценой гражданской войны".
- Министр по делам диаспоры Амихай Чикли сказал: "Честно говоря, мы потеряли направление. Мы должны начертить новую дорожную карту для возобновления законодательного процесса, представить ее общественности и заранее установить правила игры".
- Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил: "Судебная реформа должна быть приостановлена, чтобы дать людям возможность успокоиться, завершить эту реформу — с умом и лучшими объяснениями. Должны дискутировать с оппозицией по реформе, но если достигнуть договоренностей не удастся — завершить ее, для чего нас и избрали".
- Отреагировали и ведущий раввин сионистского движения Яаков Ариэль и другие раввины Израиля. В частности, отметили: "Призываем правительство приостановить судебную реформу ко Дню независимости, а оппозицию к тому времени также свернуть протесты".
- Генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шабтай: "Полиция уважает право на протест и считает его краеугольным камнем демократической страны, но не допустит беспорядков".
- Экскомандующий Военно-воздушными силами Эйтан Бен-Элиаху заявил, что Нетаньяху объявил гражданскую войну.
- Экс-премьер-министр Нафтали Беннет подчеркнул, что Израиль находится в большей опасности, чем когда-либо. Также он добавил: "Призываю всех граждан Израиля делать все, что в их силах, но без насилия – кровопролитие недопустимо".