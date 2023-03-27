Іцхак Герцог закликав Біньяміна Нетаньяху терміново припинити процес прийняття закону про судову реформу
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"Безпека, економіка, суспільство – все під загрозою"
Президент Ізраїлю зазначив, що ввечері у країні спостерігали дуже важку картину. Через це він звертається до прем'єр-міністра, уряду та членів коаліції, зазначає, що "емоції важкі та болісні". Також додав, що людей охоплює глибока тривога.
Безпека, економіка, суспільство — все під загрозою. Погляди всього народу Ізраїлю звернені на вас. Заради єдності народу Ізраїлю, я закликаю вас негайно припинити прийняття закону. Я звертаюся до всіх партійних лідерів у Кнесеті, коаліції та опозиції як одного цілого: громадяни і нація понад усе, тому вчиніть відповідально та сміливо без подальших зволікань,
– наголосив Іцхак Герцог.
Очікується, що після масових протестів 26 березня Нетаньяху все ж таки може розглянути припинення судової реформи. За даними ізраїльських ЗМІ, прем'єр, ймовірно, звернеться до народу сьогодні у першій половині дня.
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Реакції колишніх і чинних топпосадовців Ізраїлю на протести
- Міністр економіки Нір Баракат зазначив: "Підтримаю прем'єра в рішенні зупинитися і позначити новий курс. Реформа необхідна, і ми її проведемо, але не ціною громадянської війни".
- Міністр у справах діаспори Аміхай Чіклі сказав: "Чесно кажучи, ми втратили напрямок. Ми повинні накреслити нову дорожню карту для відновлення законодавчого процесу, представити її громадськості та заздалегідь встановити правила гри".
- Міністр культури і спорту Мікі Зоар заявив: "Судова реформа має бути призупинена, щоб дати людям можливість заспокоїтися, завершити цю реформу — з розумом і кращими поясненням. Мусимо дискутувати з опозицією щодо реформи, але якщо досягти домовленостей не вдасться — завершити її, для чого нас і обрали".
- Відреагували і провідний рабин сіоністського руху Яаков Аріель та інші рабини Ізраїлю. Зокрема, наголосили: "Закликаємо уряд призупинити судову реформу до Дня незалежності, а опозицію до того часу також згорнути протести".
- Генеральний інспектор поліції Ізраїлю Кобі Шабтай: "Поліція поважає право на протест і вважає його наріжним каменем демократичної країни, але не допустить заворушень".
- Екскомандувач Військово-повітряних сил Ейтан Бен-Еліяху заявив, що Нетаньяху оголосив громадянську війну.
- Експрем'єр-міністр Нафталі Беннет підкреслив, що Ізраїль перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли. Також він додав: "Закликаю всіх громадян Ізраїлю робити все, що в їхніх силах, але без насильства — кровопролиття неприпустиме".