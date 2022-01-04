Протесты в Казахстане: более двух десятков задержанных, полиция оцепила митингующих

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цены на горючее. Сотни людей провели ночь на 4 января на центральных площадях городов. Более 20 активистов уже задержаны.

Самые масштабные протесты продолжаются в Жанаозен и Актау. Однако люди собрались и во многих других городах по всей стране.

Читайте также В Казахстане люди вышли на масштабные антиправительственные митинги

Люди протестуют из-за повышения цен на горючее

Начались массовые акции еще 3 января, однако они продолжаются и 4 января. "Радио Свобода" пишет, что многие протестующие ночевали на центральных площадях городов в палатках и юртах.

Местное население вышло на улицы, выступая против повышения цен на сжиженный газ. В телеграмме "Протесты в мире" информируют, что в середине 2021 года он стоил 55 – 60 тенге (примерно 0,13 доллара), а теперь – 120 тенге (0,27 доллара).

Люди требуют отправить правительство в отставку. На акциях раздается лозунг "Шал, кет!" (Дидо, иди!). Протестующие подразумевают Нурсултана Назарбаева.

Впоследствии их требования расширились до таких

искоренения коррупции и кумовства,

строительство новых фабрик и заводов,

сокращение безработицы.

Текущая ситуация с протестами в Казахстане

По информации телеграма "Раньше всех. Ну почти", самые многочисленные митинги проходят в Актау – там собралось около 16 тысяч человек, в Жанаозене – около 10 тысяч протестующих.

В Актау в радиусе примерно двух километров был недоступен мобильный интернет. В социальных сетях ранее распространилась информация, что в Актау направили два самолета с военными из соседних регионов.

В Нур-Султане пришедшие на акцию требовали организовать телемост с митингующими в Актау для того, чтобы выразить им поддержку. В результате полиция задержала несколько человек.

В Алматы перекрыли площадь Республики, в центре города не работает мобильный интернет. Там задержали около 20 человек.

В Астане митингующих оцепили полицейские. Несколько активистов уже задержаны.

В Атырау, на площади Исатая и Махамбета собрались сотни человек.

В Таразе на юге страны на митинг вышли многодетные матери и журналисты. По информации местных СМИ, полицейские приступили к задержанию.

Митингующих задерживают и в Шимкенте и Кокшетау. Там полиция усилила патрулирование и оцепила дома активистов.

Журналист Денис Казанский обнародовал видео, на которых видно, как между активистами и правоохранителями вспыхивают стычки.

Протесты в городах Казахстана: смотрите видео

В Казахстане массовые протесты: смотрите видео