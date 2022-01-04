Протесты в Казахстане не утихают, несмотря на снижение цены на газ

На фоне протестов власти Казахстана снизили цену на сжиженный газ. Однако митинги в стране продолжаются, даже несмотря на заявления правительства.

На площади Интимак в Актау, на западе Казахстана, с митингующими встретилась правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ералы Тугжановым. Он сообщил, что цену за литр сжиженного газа установили на уровне 50 тенге.

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Протесты поддержали жители других регионов

В то же время Тугжанов дал "гарантию о непривлечении к ответственности находившихся на площади лиц". Однако митингующие в Актау сообщили, что не намерены прекращать протест, ведь снижение цены на газ было "одним из требований".

По информации издания, среди требований протестующих на площади Актау – повышение социального уровня жизни населения в частности. Некоторые требовали выпустить из тюрем политзаключенных.

Митингующие в Актау сообщили, что не разойдутся: смотрите видео ZTB

Сейчас протесты, начавшиеся в западной части страны, поддержали жители других регионов. Только за 4 января задержали уже более 10 человек. В Актау люди перекрыли дорогу в аэропорт. В соседнем Жанаозене на площади собралось около 10 тысяч человек.

На западе страны мирные митинги переросли в стычки с полицией.

Мирные митинги переросли в стычки с полицией: смотрите видео телеграм-канала ЧТД

Протесты в Казахстане: коротко