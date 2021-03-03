В Мьянме силовики расстреляли по меньшей мере 34 протестующих: нападали и на медиков
В Мьянме на акциях протеста, которые продолжаются еще с начала февраля, силовики расстреляли протестующих. В результате действий погибли 34 человека, еще десятки – ранены.
Источник:Associated Press
Акции не прекращаются – 3 марта был уже 30-й день протеста в Мьянме. Он стал трагическим.
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34 погибших – это наибольшее ежедневное количество убитых с начала протестов. Силовики выстреливали из рогатки по демонстрантам, преследуя их. Они даже жестоко избивали бригаду скорой помощи.
Также они применяли слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули. Известно, что количество убитых может быть значительно больше. К примеру, местное телевидение подсчитало 38 смертей.
Совет Безопасности ООН планирует вновь собраться для того, чтобы обсудить ситуацию в этой стране.
Военный переворот в Мьянме: коротко
- Военные совершили в Мьянме переворот 1 февраля. Они захватили власть и задержали ее представителей. Среди них был и сам президент.
- В Соединенных Штатах Америки ввели санкции. Они касались так называемых лидеров военного переворота.
- Также в Мьянме заблокировали фейсбук и Инстаграм. Вероятно, это сделали для того, чтобы в соцсетях не распространяли информацию о событиях.
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