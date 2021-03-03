В Мьянме на акциях протеста, которые продолжаются еще с начала февраля, силовики расстреляли протестующих. В результате действий погибли 34 человека, еще десятки – ранены.

Акции не прекращаются – 3 марта был уже 30-й день протеста в Мьянме. Он стал трагическим.

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34 погибших – это наибольшее ежедневное количество убитых с начала протестов. Силовики выстреливали из рогатки по демонстрантам, преследуя их. Они даже жестоко избивали бригаду скорой помощи.

Также они применяли слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули. Известно, что количество убитых может быть значительно больше. К примеру, местное телевидение подсчитало 38 смертей.

Совет Безопасности ООН планирует вновь собраться для того, чтобы обсудить ситуацию в этой стране.

This 19 years old girl has been shot to dead by military few hours ago while she was protesting anti-coup peacefully in #Mandalay #Myanmar pic.twitter.com/w6rQhKvCvN — Htoo Tay Zar (@tayzar44) March 3, 2021

Военный переворот в Мьянме: коротко