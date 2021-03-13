Кровавые протесты в Мьянме: военные убили по меньшей мере 70 митингующих
С начала массовых демонстраций в Мьянме убили по меньшей мере 70 гражданских. Такие данные приводят представители правозащитных организаций.
Источник:24 канал
Жители города Тавой начали субботу, 13 марта, минутой молчания. Так жители почтили память 3 митингующих, убитых военными на протестах на этой неделе.
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"Количество убийств и неправомерных задержаний в Мьянме растет. Речь идет о сотнях и тысячах людей каждый день. С 1 февраля количество задержанных превысило 2 тысячи человек", – сообщил спецдокладчик ООН по делам Мьянмы.
С чего начались массовые протесты в Мьянме
Массовые демонстрации в Мьянме начались 4 февраля после переворота, совершенного военными во главе с главнокомандующим вооруженными силами страны Мин Ауном Хлаймом.
Его подчиненные взяли под стражу президента республики Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Джи. Их отправили под домашний арест. С тех пор обоих политиков больше никто не видел.
Мин Аун Хлайм и Аун Сан Су Джи / Коллаж 24 канала
Сначала Аун Сан Джи обвинили в фальсификации парламентских выборов, на которых ее партия получила большинство голосов. А потом в незаконной растрате государственных средств.
В ответ на такие действия военных общественные активисты создали движение гражданского неповиновения. А работники госучреждений, учебных и медицинских учреждений объявили бессрочную забастовку.
Военные открыли огонь по протестующим и применяют слезоточивый газ
Протесты проходят в крупнейших городах страны. Военные отвечают на народное недовольство слезоточивым газом и боевыми патронами.
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В то же время главнокомандующий армии Мин Аун Хлайм пообещал за несколько месяцев провести внеочередные парламентские выборы и передать власть политической силе, которая на них победит.
Ключевые международные игроки, ООН, США и Евросоюз призвали стороны конфликта в Мьянме к сдержанности и к решению ситуации с помощью диалога.
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