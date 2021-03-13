Від початку масових демонстрацій у М'янмі вбили щонайменше 70 цивільних. Такі дані наводять представники правозахисних організацій.

Жителі міста Тавой почали суботу, 13 березня, хвилиною мовчання. Так м'янмці вшанували пам'ять 3 мітингувальників, вбитих військовиками на протестах цього тижня.

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"Кількість вбивств і неправомірних затримань у М'янмі зростає. Йдеться про сотні і тисячі людей щодня. Від 1 лютого кількість затриманих сягнула понад 2 тисяч людей", – повідомив спецдоповідач ООН у справах М'янми.

З чого почалися масові протести у М'янмі

Масові демонстрації у М'янмі почалися 4 лютого після перевороту, вчиненого військовиками на чолі з головнокомандувачем збройними силами країни Мін Ауном Хлаймом.

Його підлеглі взяли під варту президента республіки Він М'їна та лідерку правлячої партії Аун Сан Су Джі. Їх відправили під домашній арешт. З того часу обох політиків більше ніхто не бачив.



Мін Аун Хлайм та Аун Сан Су Джі / Колаж 24 каналу

Спочатку Аун Сан Джі звинуватили у фальсифікації парламентських виборів, на яких її партія отримала більшість голосів. А потім у незаконній розтраті державних коштів.

У відповідь на такі дії військовиків громадські активісти створили рух громадської непокори. А працівники держустанов, навчальних і медичних закладів оголосили безстроковий страйк.

Військові стріляють по протестувальниках та застосовують сльозогінний газ

Протести відбуваються у найбільших містах країни. Військові відповідають на народне невдоволення сльозогінним газом та бойовими патронами.

Жорстокий розгін протестів у М'янмі: відео

Військовики запровадили комендантську годину у М'янмі і жорстоко карають будь-кого, хто її порушує.

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Водночас головнокомандувач армії Мін Аун Хлайм пообіцяв за кілька місяців провести позачергові парламентські вибори і передати владу політичній силі, яка на них переможе.

Ключові міжнародні гравці, ООН, США та Євросоюз, закликали сторони конфлікту у М'янмі до стриманості і до вирішення ситуації за допомогою діалогу.