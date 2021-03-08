На протестах в Мьянме погибли по меньшей мере 50 человек. Последние 2 жертвы скончались в результате огнестрельных ранений.

Во время протеста 7 марта полиция применила свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого по людям стреляли из зданий.

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Что известно о жертвах

В сети распространили видео, на котором было видно, как посреди улицы в городе Мьичина лежат двое мертвых мужчин.

Один из свидетелей, который помогал переносить тела погибших, рассказал, что мужчины погибли в результате выстрелов в голову. Кроме того, во время обстрелов еще 3 человека получили ранения.

Не по-человечески убивать безоружных гражданских. Мы имеем право на мирный протест,

– заявил очевидец.

По его словам, неясно, кто именно стрелял в протестующих, ведь их противниками являются и полиция, и военные.

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