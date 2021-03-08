Число жертв на протестах в Мьянме превысило полсотни
На протестах в Мьянме погибли по меньшей мере 50 человек. Последние 2 жертвы скончались в результате огнестрельных ранений.
Источник:Swissinfo
Во время протеста 7 марта полиция применила свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого по людям стреляли из зданий.
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Что известно о жертвах
В сети распространили видео, на котором было видно, как посреди улицы в городе Мьичина лежат двое мертвых мужчин.
Один из свидетелей, который помогал переносить тела погибших, рассказал, что мужчины погибли в результате выстрелов в голову. Кроме того, во время обстрелов еще 3 человека получили ранения.
Не по-человечески убивать безоружных гражданских. Мы имеем право на мирный протест,
– заявил очевидец.
По его словам, неясно, кто именно стрелял в протестующих, ведь их противниками являются и полиция, и военные.
Ситуация в Мьянме: главное
- 1 февраля в стране случился переворот – военные захватили президента и чиновников.
- Люди выступают против таких действий военных, поэтому в стране вспыхнули протесты.
- В Мьянме уже запретили фейсбук и инстаграм. Военные надеялись, что так они помешают людям договариваться о новых протестах.
- Однако население и дальше выходило на улицы. Протестующих разгоняли с особой жестокостью. Военные использовали против гражданских оружие.
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