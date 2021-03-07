В Мьянме возобновились протесты: силовики стреляют и разгоняют людей – видео
В Мьянме десятки тысяч человек утром 7 марта возобновили протесты. Люди вышли на улицы, несмотря на ночные рейды военных в городе Янгон. Полиция уже применяет силу.
Источник:The Guardian
Силовики используют слезоточивый газ и электрошокеры в городе Лашио.
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Что происходит в Мьянме
Кроме того, очевидцы рассказывают, что полиция открыла огонь в историческом храмовом городе Баган. Пока неизвестно, использовали ли они резиновые пули или боеприпасы.
Самые масштабные протесты прошли в Мандалаи. Кстати, там активисты минутой молчания почтили память протестующих, убитых ранее полицией и военными.
Ночной рейд в Янгоне
В несколько районов Янгона вошли военные и полиция. Они открывали огонь и арестовали по меньшей мере трех человек в поселке Кьяуктада.
Военный переворот в Мьянме и протесты: что надо знать
- Военные совершили переворот в Мьянме 1 февраля. Они задержали представителей власти.
- Из-за этого в Мьянме вспыхнули масштабные протесты. Силовики задерживали мирных протестующих. Они даже применяли против них огнестрельное оружие. В результате погибли десятки людей.
- В США уже ввели санкции. Они касались так называемых лидеров военного переворота.
- Кстати, чтобы отрезать людей от мира, в Мьянме заблокировали фейсбук и инстаграм.
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