Силовики используют слезоточивый газ и электрошокеры в городе Лашио.

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Что происходит в Мьянме

Кроме того, очевидцы рассказывают, что полиция открыла огонь в историческом храмовом городе Баган. Пока неизвестно, использовали ли они резиновые пули или боеприпасы.

Самые масштабные протесты прошли в Мандалаи. Кстати, там активисты минутой молчания почтили память протестующих, убитых ранее полицией и военными.