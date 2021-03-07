У М'янмі десятки тисяч людей зранку 7 березня поновили протести. Люди вийшли на вулиці, попри нічні рейди військових у місті Янгон. Поліція вже застосовує силу.

Силовики використовують сльозогінний газ та електрошокери у місті Лашіо.

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Що відбувається у М'янмі Крім того, очевидці розповідають, що поліція відкрила вогонь в історичному храмовому місті Баган. Наразі невідомо, чи використовували вони гумові кулі або боєприпаси.

Наймасштабніші протести відбулися Мандалаї. До речі, там активісти хвилиною мовчання вшанували пам'ять протестувальників, вбитих раніше поліцією та військовими.

Short video of riot police firing live n baton rounds at Bagan on Mar 7. Bagan, Heart of Myanmar, is World Heritage Site inscribed by UNESCO since 2019. Cant believe that they opened fire in such kind of cultural place.

R2P FOR MYANMAR #Mar7Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/EG4YL4Zs9T — Eaint Yupar Min Thein (@eeainteaint) March 7, 2021

Нічний рейд у Янгоні

До кількох районів Янгона увійшли військові та поліція. Вони відкривали вогонь та заарештували щонайменше трьох осіб у селищі К'яуктада.

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