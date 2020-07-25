Протесты охватили Венгрию: люди возмущены увольнением главного редактора независимого издания
В столице Венгрии Будапеште вспыхнули массовые акции протеста. Более тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение увольнением главного редактора популярного в стране независимого издания index.hu.
Протестующие собрались у редакции СМИ, а затем направились вдоль Дуная до официальной резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Daily News Hungary.
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Участники протеста кричали лозунги "Демократия!" и "С нас хватит!", а также аплодировали, благодаря таким образом журналистам за их работу. В протесте приняли участие и представители оппозиционной либеральной партии Momentum.
Что известно об увольнении главного редактора index.hu
- 22 июля владельцы интернет-портала index.hu, приближенные к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, добились увольнения главного редактора этого издания Сабольча Дулла.
- Еще в конце июня он опубликовал материал, в котором рассказывал, что приближенные к правительству предприниматели все больше пытались влиять на работу редакции.
- После увольнения Дуллы редакционная группа Index его поддерживала и требовала восстановить его в должности, но менеджмент на это не согласился.
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24 июля более 80 сотрудников издания заявили о своем увольнении. Среди них и ведущие работники портала – ответственные редакторы и заместитель главного редактора Вероника Мунк. Она уже объявила, что хочет создать новое независимое СМИ с прежней редакцией index.hu.
Что известно об index.hu?
Это популярный венгерский вебсайт новостей, который охватывает как венгерские, так и международные новости. В 2018 году index.hu стал самым посещаемым венгерским вебсайтом со средним числом 1,5 миллиона читателей в день. Хотя большинство статей на вебсайте написаны на венгерском языке, Index также публикует несколько статей на английском языке каждую неделю.