В столице Венгрии Будапеште вспыхнули массовые акции протеста. Более тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение увольнением главного редактора популярного в стране независимого издания index.hu.

Протестующие собрались у редакции СМИ, а затем направились вдоль Дуная до официальной резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Daily News Hungary.

Важно В Хабаровске люди устроили самый массовый митинг за последние 15 суток: впечатляющие фото

Участники протеста кричали лозунги "Демократия!" и "С нас хватит!", а также аплодировали, благодаря таким образом журналистам за их работу. В протесте приняли участие и представители оппозиционной либеральной партии Momentum.

Что известно об увольнении главного редактора index.hu

22 июля владельцы интернет-портала index.hu, приближенные к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, добились увольнения главного редактора этого издания Сабольча Дулла.

Еще в конце июня он опубликовал материал, в котором рассказывал, что приближенные к правительству предприниматели все больше пытались влиять на работу редакции.

После увольнения Дуллы редакционная группа Index его поддерживала и требовала восстановить его в должности, но менеджмент на это не согласился.

Обратите внимание Зовут людей на майданы, – Лукашенко хочет выдворить иностранных журналистов

24 июля более 80 сотрудников издания заявили о своем увольнении. Среди них и ведущие работники портала – ответственные редакторы и заместитель главного редактора Вероника Мунк. Она уже объявила, что хочет создать новое независимое СМИ с прежней редакцией index.hu.