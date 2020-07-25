У столиці Угорщини Будапешті спалахнули масові акції протесту. Понад тисяча людей вийшли на вулиці, щоб висловити своє обурення через звільнення головного редактора популярного в країні незалежного видання index.hu.

Протестувальники зібралися біля редакції медіа, а після цього попрямували уздовж Дунаю до офіційної резиденції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє Daily News Hungary.

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Учасники протести кричали гасла "Демократія!" і "З нас досить!", а також аплодували, дякуючи таким чином журналістам за їхню роботу. У протесті взяли участь і представники опозиційної ліберальної партії Momentum.

Що відомо про звільнення головного редактора index.hu

22 липня власники інтернет-порталу index.hu, наближені до угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, домоглися звільнення головного редактора цього видання Сабольча Дулла.

Ще наприкінці червня він опублікував матеріал, в якому розповідав, що наближені до уряду підприємці все більше намагалися впливати на роботу редакції.

Після звільнення Дулла редакційна група Index його підтримувала і вимагала поновити його на посаді, але менеджмент на це не погодився.

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24 липня понад 80 співробітників видання заявили про своє звільнення. Серед них і провідні працівники порталу — відповідальні редактори та заступник головного редактора Вероніка Мунк. Вона вже оголосила, що хоче створити новий незалежний ЗМІ з колишньою редакцією index.hu.