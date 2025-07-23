Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Клименко во время встречи с медиа.

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Что Клименко говорит о протестах?

Игорь Клименко заявил, что люди имели право выходить на улицы и все прошло "спокойно и мирно".

И вы увидели реакцию Национальной полиции по Украине. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране,

– подчеркнул он.

Однако, по словам главы МВД, война – это другое дело. Министр предположил, что вечером 22 июля россияне ждали возможности воспользоваться акциями.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины – НАБУ и САП. После этого в Киеве, Днепре, Львове и других городах Украины граждане вышли на протесты.

Вечером того же дня, несмотря на общественное возмущение, скандальный законопроект №12414 подписал Владимир Зеленский.

Уже на следующий день в вечернем обращении президент Украины заявил, что он предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. По словам Зеленского, этот законопроект "обеспечит силу системе правопорядка".