Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Клименка під час зустрічі з медіа.

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Що Клименко каже про протести?

Ігор Клименко заявив, що люди мали право виходити на вулиці й все пройшло "спокійно та мирно".

І ви побачили реакцію Національної поліції по Україні. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні,

– підкреслив він.

Однак, за словами глави МВС, війна – це інша справа. Міністр припустив, що ввечері 22 липня росіяни чекали на можливість скористатися акціями.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо фактичного знищення антикорупційних органів України – НАБУ та САП. Після цього в Києві, Дніпрі, Львові та інших містах України громадяни вийшли на протести.

Ввечері того ж дня, попри суспільне обурення, скандальний законопроєкт №12414 підписав Володимир Зеленський.

Вже на наступний день у вечірньому зверненні президент України заявив, що він запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. За словами Зеленського, цей законопроєкт "забезпечить силу системі правопорядку".