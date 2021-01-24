Людей в России начали массово задерживать. Следственный комитет РФ озвучил версию, будто простые россияне жестоко избили и нанесли тяжелые повреждения российским правоохранителям.

Протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального устроили сразу в нескольких городах России. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Дела против митингующих

Там уже начали расследование по столкновениям с полицией 23 января по трем статьям:

применение насилия к представителю власти;

хулиганство;

умышленное повреждение имущества.

Каждый факт провокационных действий в отношении правоохранителей, охранявших общественный порядок, или проявление неповиновения к их законным требованиям, будет отдельно расследоваться и получит соответствующую правовую оценку,

– сказала представительница Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Задержали тысячи

На массовых акциях протеста в России задержали более 3 тысяч граждан. Большинство – в Москве – более 1 тысячи. Еще полтысячи – в Петербурге и по нескольку сотен в Новосибирске, Воронеже и Нижнем Новгороде.

Сейчас им массово готовят административные наказания в виде штрафа или ареста на 14 суток. Части же светит уголовное дело. Следственный комитет уже инициировал с десяток таких.

Правозащитники говорят, что следует ожидать новые абсурдные приговоры вроде – 4 года в колонии за пластиковую бутылку, которой швырнули в сторону полиции. Правда, на этот раз погода подарила простым россиянам еще одно оружие – снежки.

Смотрите видео "снежных боев" в Москве:

А вот дел по жесткому обращению силовиков явно не будет. Ведь избиение митингующих в России не считается преступлением.

Силовики избили женщину

Во время митингов в Санкт-Петербурге, которые состоялись в поддержку оппозиционера Алексея Навального, силовик ударил ногой в живот демонстрантку Юдину Маргариту. Сначала женщину госпитализировали в реанимацию. Однако сейчас ее состояние улучшилось.

Смотрите видео, как силовик ударил женщину:

Прокуратура Петербурга пообещала разобраться с этим инцидентом. Но уголовного дела так никто и не открыл. А вот глава российского Совета по правам человека при президенте РФ вообще не увидел ничего противозаконного в действиях силовиков. Они "абсолютно не видят нарушений". И это несмотря на то, что соцсети переполнены кадрами с грубым обращением силовиков.

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Под раздачу попали даже подростки

Это новая черта российских протестов: подростки начали активно интересоваться политикой. Накануне в российском сегменте тикток, популярном среди 12 – 15-летних, поднялась целая волна относительно акций, запланированных на 23 января.

Призывы выйти на протесты набрали несколько миллионов просмотров. А в российских школах начали угрожать родителям и детям, пытаясь удержать подростков от участия в протестах.

Следственный комитет РФ открыл дело против соратников Навального. По мнению силовиков, те своими постами в соцсетях подстрекали молодежь к противоправным действиям. Впрочем, не только многие молодые лица были замечены на акциях протеста. Многие известные и медийные россияне вышли на улицы.

Обратите внимание! Руководитель штабов Навального Леонид Волков уже анонсировал новые митинги, которые состоятся в следующие выходные.

В субботних протестах в России приняли участие более 110 тысяч граждан

Катализатором народного недовольства стал фильм Навального о царской резиденции гражданина, который аннексировал Крым и развязал агрессию в Украине. Общая площадь имения почти 18 тысяч квадратных метров. А стоимость дворца – более 1 миллиарда долларов.

Вся эта роскошь – это сплошная большая коррупционная схема на благо лишь одного российского гражданина, который уже более двух десятилетий узурпирует власть в России.

Больше о том, что происходило в России 23 января – смотрите здесь.