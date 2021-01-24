Протести в Росії побили 10-річний рекорд за кількістю затриманих: влада порушень не бачить
Людей в Росії почали масово затримувати. Слідчий комітет РФ озвучив версію, начебто прості росіяни жорстоко побили й завдали тяжких пошкоджень російським правоохоронцям.
Протести на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального влаштували одразу у декількох містах Росії. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.
До теми Снігові бої та сутички біля СІЗО: як Росія протестувала за Навального – фото, відео
Справи проти мітингувальників
Там вже почали розслідування щодо сутичок з поліцією 23 січня за трьома статтями:
- застосування насильства до представника влади;
- хуліганство;
- навмисне пошкодження майна.
Кожен факт провокаційних дій щодо правоохоронців, які охороняли суспільний порядок, або прояв непокори до їхніх законних вимог, буде окремо розслідуватись і отримає відповідну правову оцінку,
– сказала представниця міністерства внутрішніх справ РФ Ірина Волк.
Затримали тисячі
На масових акціях протесту в Росії затримали понад 3 тисячі громадян. Більшість – у Москві – понад 1 тисяча. Ще пів тисячі – у Петербургу і по кілька сотень у Новосибірську, Воронежі та Нижньому Новгороді.
Зараз їм масово готують адміністративні покарання у вигляді штрафу або арешту на 14 діб. Частині ж світить карна справа. Слідчий комітет вже ініціював з десяток таких.
Правозахисники кажуть, що слід очікувати нові абсурдні вироки на кшталт – 4 роки у колонії за пластикову пляшку, якою жбурнули у бік поліції. Щоправда, цього разу погода подарувала простим росіянам ще одну зброю – сніжки.
Дивіться відео "снігових боїв" у Москві:
А от справ щодо жорсткого поводження силовиків вочевидь не буде. Адже побиття мітингувальників в Росії не вважається злочином.
Силовики побили жінку
Під час мітингів в Санкт-Петербурзі, що відбулись на підтримку опозиціонера Олексія Навального, силовик вдарив ногою в живіт демонстрантку Маргариту Юдіну. Спершу жінку госпіталізували до реанімації. Однак наразі її стан покращився.
Дивіться відео, як силовик вдарив жінку:
Прокуратура Петербурга пообіцяла розібратися з цим інцидентом. Але карної справи так ніхто і не відкрив. А от глава російської Ради з прав людини при президентові РФ взагалі не побачив нічого протизаконного у діях силовиків. Вони "абсолютно не бачать порушень". І це попри те, що соцмережі переповнені кадрами з брутальним поводженням силовиків.
До теми Як почувається жінка, яку силовик у Санкт-Петербурзі вдарив в живіт: коментар лікаря
Під роздачу попали навіть підлітки
Це нова риса російських протестів: підлітки почали активно цікавитися політикою. Напередодні в російському сегменті тікток, популярному серед 12 – 15-літніх, здійнялася ціла хвиля щодо акцій, запланованих на 23 січня.
Заклики вийти на протести набрали кілька мільйонів переглядів. А в російських школах почали погрожувати батькам і дітям, намагаючись утримати підлітків від участі у протестах.
Слідчий Комітет РФ відкрив справу проти соратників Навального. На думку силовиків, ті своїми постами у соцмережах підбурювали молодь до протиправних дій. Втім не лише багато молодих облич було помічено на акціях протесту. Чимало відомих та медійних росіян вийшли на вулиці.
В суботніх протестах в Росії взяли участь понад 110 тисяч громадян
Каталізатором народного невдоволення став фільм Навального про царську резиденцію громадянина, який анексував Крим і розв'язав агресію в Україні. Загальна площа маєтку майже 18 тисяч квадратних метрів. А вартість палацу – понад 1 мільярд доларів.
Вся ця розкіш – це суцільна велика корупційна схема на благо лише одного російського громадянина, який вже понад два десятиліття узурпує владу в Росії.
Більше про те, що відбувалося в Росії 23 січня – дивіться тут.
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