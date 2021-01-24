Людей в Росії почали масово затримувати. Слідчий комітет РФ озвучив версію, начебто прості росіяни жорстоко побили й завдали тяжких пошкоджень російським правоохоронцям.

Протести на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального влаштували одразу у декількох містах Росії. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Снігові бої та сутички біля СІЗО: як Росія протестувала за Навального – фото, відео

Справи проти мітингувальників

Там вже почали розслідування щодо сутичок з поліцією 23 січня за трьома статтями:

застосування насильства до представника влади;

хуліганство;

навмисне пошкодження майна.

Кожен факт провокаційних дій щодо правоохоронців, які охороняли суспільний порядок, або прояв непокори до їхніх законних вимог, буде окремо розслідуватись і отримає відповідну правову оцінку,

– сказала представниця міністерства внутрішніх справ РФ Ірина Волк.

Затримали тисячі

На масових акціях протесту в Росії затримали понад 3 тисячі громадян. Більшість – у Москві – понад 1 тисяча. Ще пів тисячі – у Петербургу і по кілька сотень у Новосибірську, Воронежі та Нижньому Новгороді.

Зараз їм масово готують адміністративні покарання у вигляді штрафу або арешту на 14 діб. Частині ж світить карна справа. Слідчий комітет вже ініціював з десяток таких.

Правозахисники кажуть, що слід очікувати нові абсурдні вироки на кшталт – 4 роки у колонії за пластикову пляшку, якою жбурнули у бік поліції. Щоправда, цього разу погода подарувала простим росіянам ще одну зброю – сніжки.

Дивіться відео "снігових боїв" у Москві:

А от справ щодо жорсткого поводження силовиків вочевидь не буде. Адже побиття мітингувальників в Росії не вважається злочином.

Силовики побили жінку

Під час мітингів в Санкт-Петербурзі, що відбулись на підтримку опозиціонера Олексія Навального, силовик вдарив ногою в живіт демонстрантку Маргариту Юдіну. Спершу жінку госпіталізували до реанімації. Однак наразі її стан покращився.

Дивіться відео, як силовик вдарив жінку:

Прокуратура Петербурга пообіцяла розібратися з цим інцидентом. Але карної справи так ніхто і не відкрив. А от глава російської Ради з прав людини при президентові РФ взагалі не побачив нічого протизаконного у діях силовиків. Вони "абсолютно не бачать порушень". І це попри те, що соцмережі переповнені кадрами з брутальним поводженням силовиків.

До теми Як почувається жінка, яку силовик у Санкт-Петербурзі вдарив в живіт: коментар лікаря

Під роздачу попали навіть підлітки

Це нова риса російських протестів: підлітки почали активно цікавитися політикою. Напередодні в російському сегменті тікток, популярному серед 12 – 15-літніх, здійнялася ціла хвиля щодо акцій, запланованих на 23 січня.

Заклики вийти на протести набрали кілька мільйонів переглядів. А в російських школах почали погрожувати батькам і дітям, намагаючись утримати підлітків від участі у протестах.

Слідчий Комітет РФ відкрив справу проти соратників Навального. На думку силовиків, ті своїми постами у соцмережах підбурювали молодь до протиправних дій. Втім не лише багато молодих облич було помічено на акціях протесту. Чимало відомих та медійних росіян вийшли на вулиці.

Зверніть увагу! Керівник штабів Навального Леонід Волков вже анонсував нові мітинги, що відбудуться наступних вихідних.

В суботніх протестах в Росії взяли участь понад 110 тисяч громадян

Каталізатором народного невдоволення став фільм Навального про царську резиденцію громадянина, який анексував Крим і розв'язав агресію в Україні. Загальна площа маєтку майже 18 тисяч квадратних метрів. А вартість палацу – понад 1 мільярд доларів.

Вся ця розкіш – це суцільна велика корупційна схема на благо лише одного російського громадянина, який вже понад два десятиліття узурпує владу в Росії.

Більше про те, що відбувалося в Росії 23 січня – дивіться тут.