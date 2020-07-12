Антиправительственные протесты начались еще 9 июля: с тех пор активисты несколько раз штурмовали парламент и обкидывали полицейских коктейлями Молотова. Во время столкновений задержали более 70 человек, среди них и иностранцы. Тем временем президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Абдулла Хоте провели переговоры, из-за чего протестующие критикуют своего главу государства.

Сербская полиция заявила, что арестовала 71 человека, среди них граждане Великобритании и Туниса, сообщает France24.

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Задержанные иностранцы

В полиции рассказали, что протестующие бросали в них камни и петарды, а также скандировали националистические лозунги.

Среди арестованных много иностранных граждан из Боснии, Черногории, а также из Великобритании и Туниса, –

заявил начальник полиции Белграда Владимир Ребич.

Глава полиции отметил: иностранцев Сербия гостеприимно встретила, а те в свою очередь создали беспорядки. Для наглядности он держал их иностранные паспорта. "Это документы, с которыми они въехали в Сербию. Сербия приветствовала их, надеясь, что они приехали хорошо провести время с нами, но они приехали, чтобы принять участие в беспорядках и нападение на полицию", – добавил полицейский.

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Какова ситуация с коронавирусом в Сербии? Сразу отметим: по состоянию на 12 июля случаев почти втрое меньше, чем в Украине – 18 073, 382 человека скончались, 13 780 выздоровели. Однако министерство здравоохранения отмечает: больницы переполнены тяжелыми пациентами, а ситуация с распространение за последние недели значительно ухудшилась.

Sirbistan Belgradda protestolar 4. günündede sürdü



Serbia : in Belgrade tonight pic.twitter.com/vUvRx9Qyoj — Mustafa Egilmez (@MustafaEgilmez1) July 12, 2020

Переговоры с Косово

Сербская оппозиция и протестующие, кроме недовольства карантином, обвиняют президента Александара Вучича в попытках уступок Косово. Оппоненты Вучича еще более пророссийски настроены, чем власть. Они не удовлетворены тем, что Вучич готов идти на переговоры и о чем-то договариваться.

Между тем Вучич и премьер Косова Абдулла хоти провели видеопереговоры. Как сообщает Deutsche Welle, диалог модерировал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который призвал обе стороны продемонстрировать "политическую смелость".

Об этом Косово и Сербия возобновляют переговоры для нормализации отношений

Уже в четверг, 16 июля, между ними должна состояться встреча тет-а-тет. Главная цель этих переговоров – признание Белградом независимости Косово. Возможно, в обмен на коррекцию границ, в результате чего к Сербии отойдет северная часть Косово, населенная сербами.

Столкновения в Сербии: коротко