Массовые протесты в Сербии: 70 арестованных, власти ведут переговоры с Косово
Антиправительственные протесты начались еще 9 июля: с тех пор активисты несколько раз штурмовали парламент и обкидывали полицейских коктейлями Молотова. Во время столкновений задержали более 70 человек, среди них и иностранцы. Тем временем президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Абдулла Хоте провели переговоры, из-за чего протестующие критикуют своего главу государства.
Сербская полиция заявила, что арестовала 71 человека, среди них граждане Великобритании и Туниса, сообщает France24.
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Задержанные иностранцы
В полиции рассказали, что протестующие бросали в них камни и петарды, а также скандировали националистические лозунги.
Среди арестованных много иностранных граждан из Боснии, Черногории, а также из Великобритании и Туниса, –
заявил начальник полиции Белграда Владимир Ребич.
Глава полиции отметил: иностранцев Сербия гостеприимно встретила, а те в свою очередь создали беспорядки. Для наглядности он держал их иностранные паспорта. "Это документы, с которыми они въехали в Сербию. Сербия приветствовала их, надеясь, что они приехали хорошо провести время с нами, но они приехали, чтобы принять участие в беспорядках и нападение на полицию", – добавил полицейский.
Столкновения в Сербии 12 июля: файеры, слезоточивый газ и штурм парламента / Фото GettyImages
Переговоры с Косово
Сербская оппозиция и протестующие, кроме недовольства карантином, обвиняют президента Александара Вучича в попытках уступок Косово. Оппоненты Вучича еще более пророссийски настроены, чем власть. Они не удовлетворены тем, что Вучич готов идти на переговоры и о чем-то договариваться.
Между тем Вучич и премьер Косова Абдулла хоти провели видеопереговоры. Как сообщает Deutsche Welle, диалог модерировал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который призвал обе стороны продемонстрировать "политическую смелость".
Об этом Косово и Сербия возобновляют переговоры для нормализации отношений
Уже в четверг, 16 июля, между ними должна состояться встреча тет-а-тет. Главная цель этих переговоров – признание Белградом независимости Косово. Возможно, в обмен на коррекцию границ, в результате чего к Сербии отойдет северная часть Косово, населенная сербами.
Столкновения в Сербии: коротко
- Чтобы остановить вторую волну коронавируса, президент Сербии Александр Вучич 6-го июля объявил о новых ограничениях. В частности о введении комендантского часа и ограничении передвижения.
- Вскоре такие нововведения возмутили граждан Сербии, они вышли на массовые протесты под парламент.
- Несмотря на митинги, глава правительства Анна Брнабіч ввела в действие новые правила и ограничения. Они мягче, чем предыдущий вариант, однако все равно не удовлетворяют протестантов.
- Теперь собрания ограничены 10-ю людьми в помещении и на улице, а в здании человек может находиться ограниченное количество времени. Работа с 21:00 по 6:00 должна быть остановлена.
- Кроме карантинных ограничений, к протестам прибавилось и политическую подоплеку: митингующие недовольны "уступками", на которые президент идет перед непризнанной республикой Косово.
- Сербские журналисты утверждают, что в протестах в Белграде якобы принимали участие наемники американской частной военной компании Blackwater и граждане Сербии, которые ранее воевали на Донбассе.
- Информацию мгновенно подхватили российские пропагандистские СМИ, а украинские дипломаты опровергли информацию о причастности украинцев к беспорядкам в сербской столице.