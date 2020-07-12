Масові протести у Сербії: 70 заарештованих, влада веде переговори з Косово
Антиурядові протести почалися ще 9 липня: відтоді активісти декілька разів штурмували парламент і обкидували поліцейських коктейлями Молотова. Під час сутичок затримали понад 70 осіб, серед них і іноземці. Тим часом президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Абдулла Хоті провели переговори, за що протестувальники критикують свого главу держави.
Сербська поліція заявила, що заарештувала 71 людину, зокрема серед них громадяни Великої Британії і Тунісу, повідомляє France24.
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Затримані іноземці
У поліції розповіли, що протестувальники кидали в них каміння і петарди, а також скандували націоналістичні гасла.
Серед заарештованих багато іноземних громадян з Боснії, Чорногорії, а також з Великобританії і Тунісу, –
заявив начальник поліції Белграда Володимир Ребич.
Голова поліції зазначив: іноземців Сербія гостинно зустріла, а ті у свою чергу створили заворушення. Для наглядності він тримав їхні іноземні паспорти. "Це документи, з якими вони в'їхали в Сербію. Сербія вітала їх, сподіваючись, що вони приїхали добре провести час з нами, але вони приїхали, щоб взяти участь у заворушеннях і напасти на поліцію", – додав поліцейський.
Сутички у Сербії 12 липня: фаєри, сльозогінний газ і штурм парламенту / Фото GettyImages
Переговори з Косово
Сербська опозиція та протестувальники, окрім невдоволення карантином, звинувачують президента Александара Вучіча в спробах поступок Косово. Опоненти Вучіча є ще більш проросійськи налаштованими, ніж влада. Вони не вдоволені тим, що Вучіч готовий йти на переговори та про щось домовлятися.
Між тим Вучіч і прем'єр Косова Абдулла Хоті провели відеопереговори. Як повідомляє Deutsche Welle, діалог модерував глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, який закликав обидві сторони продемонструвати "політичну сміливість".
Про це Косово й Сербія відновлюють переговори для нормалізації відносин
Вже у четвер, 16 липня, між ними має відбутися зустріч тет-а-тет. Головна мета цих переговорів – визнання Белградом незалежності Косова. Можливо, в обмін на корекцію кордонів, внаслідок чого до Сербії відійде північна частина Косова, населена сербами.
Сутички у Сербії: коротко
- Щоб зупинити другу хвилю коронавірусу, президент Сербії Александр Вучіч 6-го липня оголосив про нові обмеження. Зокрема про введеня комендантської години і обмеження пересування.
- Незабаром такі нововведення обурили громадян Сербії, вони вийшли на масові протести під парламент.
- Незважаючи на мітинги, очільниця уряду Анна Брнабіч ввела у дію нові правила та обмеження. Вони м'якші, ніж попередній варіант, однак все одно не задовільняють протестантів.
- Тепер зібрання обмежені 10-ма людьми в приміщенні та на вулиці, а в будівлі людина може перебувати обмежену кількість часу. Робота з 21:00 по 6:00 має бути зупинена.
- Окрім карантинних обмежень, до протестів додалося і політичне підґрунтя: мітингувальники незадоволені "поступками", на які президент йде перед невизнаною республікою Косово.
- Сербські журналісти стверджують, що в протестах в Белграді начебто брали участь найманці американської приватної військової компанії Blackwater та громадяни Сербії, які раніше воювали на Донбасі.
- Інформацію миттю підхопили російські пропагандистські ЗМІ, а українські дипломати заперечили інформацію про причетність українців до заворушень у сербській столиці.