Антиурядові протести почалися ще 9 липня: відтоді активісти декілька разів штурмували парламент і обкидували поліцейських коктейлями Молотова. Під час сутичок затримали понад 70 осіб, серед них і іноземці. Тим часом президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Абдулла Хоті провели переговори, за що протестувальники критикують свого главу держави.

Сербська поліція заявила, що заарештувала 71 людину, зокрема серед них громадяни Великої Британії і Тунісу, повідомляє France24.

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Затримані іноземці

У поліції розповіли, що протестувальники кидали в них каміння і петарди, а також скандували націоналістичні гасла.

Серед заарештованих багато іноземних громадян з Боснії, Чорногорії, а також з Великобританії і Тунісу, –

заявив начальник поліції Белграда Володимир Ребич.

Голова поліції зазначив: іноземців Сербія гостинно зустріла, а ті у свою чергу створили заворушення. Для наглядності він тримав їхні іноземні паспорти. "Це документи, з якими вони в'їхали в Сербію. Сербія вітала їх, сподіваючись, що вони приїхали добре провести час з нами, але вони приїхали, щоб взяти участь у заворушеннях і напасти на поліцію", – додав поліцейський.

Сутички у Сербії 12 липня: фаєри, сльозогінний газ і штурм парламенту / Фото GettyImages

Яка ситуація з коронавірусом у Сербії? Одразу зазначимо: станом на 12 липня випадків майже утричі менше, ніж в Україні – 18 073, 382 людини померли, 13 780 одужали. Однак міністерство охорони здоров'я зазначає: лікарні переповнені важкими пацієнтами, а ситуація з поширення за останні тижні значно погіршилася.

Sirbistan Belgradda protestolar 4. günündede sürdü



Serbia : in Belgrade tonight pic.twitter.com/vUvRx9Qyoj — Mustafa Egilmez (@MustafaEgilmez1) July 12, 2020

Переговори з Косово

Сербська опозиція та протестувальники, окрім невдоволення карантином, звинувачують президента Александара Вучіча в спробах поступок Косово. Опоненти Вучіча є ще більш проросійськи налаштованими, ніж влада. Вони не вдоволені тим, що Вучіч готовий йти на переговори та про щось домовлятися.

Між тим Вучіч і прем'єр Косова Абдулла Хоті провели відеопереговори. Як повідомляє Deutsche Welle, діалог модерував глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, який закликав обидві сторони продемонструвати "політичну сміливість".

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Вже у четвер, 16 липня, між ними має відбутися зустріч тет-а-тет. Головна мета цих переговорів – визнання Белградом незалежності Косова. Можливо, в обмін на корекцію кордонів, внаслідок чого до Сербії відійде північна частина Косова, населена сербами.

Сутички у Сербії: коротко