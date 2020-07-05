В США автомобиль въехал в митингующих: есть жертва – видео 18+
В американском городе Сиэтл произошла трагедия во время акции протеста против расизма. Автомобиль на большой скорости сбил митингующих. Одна женщина погибла, еще одна пострадавшая– в тяжелом состоянии в больнице.
Автівка на великій швидкості збила двох жінок
Акцію проводили проти расизму та на підтримку прав жінок. Частину проїжджої частини перекрили. Про це повідомляє BBC.
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Біла автівка на великій швидкості об'їжджала припарковані машини, а згодом просто змела з дороги двох жінок.
Одна з потерпілих померла у лікарні
Загинула 24-річна мешканка Сієтла: вона отримала вкрай важкі травми і померла у лікарні. Інша 32-жінка, яка потрапила під колеса, – у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.
За кермом автомобіля був 27-річний місцевий мешканець. Його затримали. Поліція проводить розслідування.
Дивіться відео з місця аварії: