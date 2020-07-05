В американському місті Сієтл сталась трагедія під час акції протесту проти расизму. Автомобіль на великій швидкості збив мітингувальників. Одна жінка загинула, ще одна потерпіла– у важкому стані в лікарні.

Автівка на великій швидкості збила двох жінок

Акцію проводили проти расизму та на підтримку прав жінок. Частину проїжджої частини перекрили. Про це повідомляє BBC.

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Біла автівка на великій швидкості об'їжджала припарковані машини, а згодом просто змела з дороги двох жінок.

Одна з потерпілих померла у лікарні

Загинула 24-річна мешканка Сієтла: вона отримала вкрай важкі травми і померла у лікарні. Інша 32-жінка, яка потрапила під колеса, – у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.

За кермом автомобіля був 27-річний місцевий мешканець. Його затримали. Поліція проводить розслідування.

Дивіться відео з місця аварії:

Here are two pictures of the suspect vehicle that struck two protesters on I-5 this morning. Investigation into motive and point of entry in to I-5 are still under investigation. pic.twitter.com/gU1QH6TFTu — Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) July 4, 2020