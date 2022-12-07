Как Россия расшатывает Европу и натравливает против Украины "волков в овечьих шкурах"

Италия, Германия, Франция, Чехия и Бельгия – Кремль резко активизировал работу с профсоюзами стран Европейского Союза с целью давления на правительства и общественное мнение стран ЕС для прекращения помощи Украине. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Кремлевская вербовка

По данным мониторинга "Института стратегических исследований и безопасности" и "Восточной правозащитной группы", в четвертом квартале 2022 года политическое руководство Российской Федерации резко активизировало работу с профсоюзными организациями ряда стран Европейского Союза с целью оказания давления на правительства и общественное мнение стран ЕС для прекращения помощи Украине в связи с вооруженной агрессией РФ.

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Так, впервые, начиная с 24 февраля 2022 года, зафиксирована информация о проведении шести акций протеста, организованных профсоюзными организациями в странах ЕС – Италии, Германии, Франции, Чехии и Бельгии с требованиями мирного урегулирования и прекращения оказания помощи Украине.

Протестующие на акциях требуют прекратить оказание помощи Украине в связи с тем, что "Европа уже платит высокую цену за антироссийские санкции, и с логикой оружия конфликт не кончится никогда", и направить финансирование, предназначенное для поддержки Украины, на повышение зарплат и социальных выплат, заморозку цен на энергоносители.

"Миротворцы" на заказ

Лидером по количеству проведения антиукраинских акций является Италия – за период с 5 ноября по 2 декабря 2022 года зафиксировано два информационных сообщения о проведении протестных акций, организованных профсоюзами Италии, в ходе которых были озвучены требования о прекращении помощи Украине:

Италия, Рим, 2 декабря. "Профсоюзное объединение базы" (USB), "Конфедерация базовых комитетов" (COBAS) и ряд других национальных профсоюзов Италии провели общенациональную акцию протеста, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.

Сотрудники требуют пересмотра условий общенациональных контрактов "с учетом инфляции", а также принятия закона об установлении нижней границы минимальной оплаты труда на уровне 12 евро.

"Опустите оружие, поднимите зарплаты!" – один из лозунгов манифестации. Кроме того, как говорится в совместном заявлении итальянских профсоюзов, они требуют от правительства Италии "прекращения военных расходов и направления оружия в Украину" . Как отмечается в совместном заявлении итальянских профсоюзов, необходимо обеспечивать большие экономические вливания и инвестиции в систему образования и здравоохранения.

Италия, Рим, 5 ноября. Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI), профсоюзы, католическая община святого Эгидия, благотворительная медицинская организация "Эмердженси" организовали "шествие за мир в Украине", в котором приняли участие, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч человек.

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Лозунги "шествия за мир в Украине" – призывы к миру, прекращению огня, мирным переговорам, а также призывы к прекращению поставок оружия в Украину.

"Сейчас большая часть жителей Италии хочет мира, хочет, чтобы прекратилось вооружение Украины. Поставки Киеву оружия мешают Италии быть значительным посредником в достижении мира" , – заявил итальянский журналист Микеле Санторо.

Германия, Берлин, 22 октября. Инициатором акций за социальную справедливость под общим девизом "Осень солидарности" выступил профсоюз в Германии Verdi, а также общественные и климатические организации левого толка, включая BUND, Paritätische Gesamtverband. В Берлине приняли участие в акции, по разным оценкам, от 1,8 до 3 тысяч человек. Более 20 тысяч человек приняли участие в акциях, прошедших накануне в ряде городов Германии (Ганновере, Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте).

В руках демонстрантов на транспарантах и плакатах были замечены лозунги с призывами "мирного" урегулирования конфликта в Украине –"Покончить с войной. Сложить оружие", "Только переговоры приносят мир", "Вместе бороться вместо того, чтобы наедине замерзнуть", "Отопление, хлеб и мир» .

Франция, Париж, 16 октября. Манифестация против подорожания жизни прошла во французской столице по призыву левой партии Жана-Люка Меланшона "Не покорившаяся Франция", партии "Европа – Экология – Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций. Количество принявших участие в манифестации не уточняется.

"Мало того, что Франция поставила Киеву артиллерийские установки CAESAR, то она еще и предлагает французам обучать украинских солдат. Это уже слишком, это переходит все границы. Америка пытается вовлечь нас в войну, которая даже не является нашей", – заявил участник манифестации в комментариях средствам массовой информации.

Бельгия, Брюссель, 21 сентября. Акцию протеста организовали профсоюзы ACV, ABVV и ACLVB. Рост цен на продукты питания, пугающие счета за электричество и разочарование в политиках и работодателях – вот что вывело 10 тысяч человек на улицы Бельгии. Участники акции требуют от местных, национальных и европейских властей срочно принять меры.

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"Я рассчитываю на то, что мое правительство решит проблемы. Конфликт ли это между Украиной и Россией, геополитический ли это конфликт или какой-то другой – меня это не касается", – считает участник акции Бенуа Бузье.

Чехия, Прага, 3 сентября. На Вацлавской площади в Праге под девизом "Чешская республика прежде всего" собрались, по разным оценкам, до 70 тысяч демонстрантов, требовавших отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы.

"Лучшее для украинцев и два свитера для нас", – было написано на одном транспаранте. Участники акции дистанцировались от военных усилий правительства Чехии и предоставления военной помощи Киеву. "Здесь, на Вацлавской площади, мы заявляем, что не хотим войны! Мы хотим мира!" – заявляли ораторы. На митинге под скандировавшийся его участниками призыв "Любовь и мир!" был выпущен в небо белый голубь.

Ключевые выводы

В ближайшее время политическое руководство РФ усилит работу с профсоюзными организациями стран Европейского Союза по организации и проведению массовых акций протеста на фоне роста цен на продукты питания и счетов на энергоносители.

В задачи Кремля входит активизация проведения акций протеста профсоюзов в странах ЕС с целью усиления давления на национальные правительства с требованиями прекращения предоставления помощи Украине, проведения "мирных переговоров" и направления финансовых средств, предназначенных для поддержки Украины, для решения внутренних социально-экономических проблем.

Кремль рассчитывает усилить давление на Европу и "усталость" от Украины, используя профсоюзные организации стран Европейского Союза.