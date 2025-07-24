Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что нынешние протесты в Украине – чрезвычайно интересное явление. Ситуация действительно уникальная.

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Чем уникальны нынешние протесты в Украине?

По словам Саакяна, если не углубляться в сам законопроект, который является неуместным, к антикоррупционной инфраструктуре в Украине есть вопросы. В течение последних 10 лет результаты достаточно скромные. Если на старте они еще были, то сейчас все скромнее.

Несмотря на это, такие действия власти – это удар в "штангу". Они не попытались решить проблемы антикоррупционной инфраструктуры, а фактически решили подчинить ее себе. Учитывая сомнительный опыт в течение прошлых лет в Украине, там вполне могли попытаться сделать определенную часть окружения неприкосновенным. Но не стоит отбрасывать вариант, что так пытались решить имеющиеся проблемы.

Сейчас в Украине создалась уникальная ситуация. С одной стороны, общество ответственно проявило свою позицию. Этот протест не напоминает классические протесты в европейских столицах.

Это – протест, который вышел с задачей не взбунтоваться, а напомнить и достучаться. Этот протест под лозунгом "Услышьте нас". Общество напомнило слугам народа, что у них есть владелец. Это – народ. Также мы увидели нехарактерные действия со стороны власти как для постсоветского пространства. Не было попытки переломить протесты или дискредитировать его,

– отметил Саакян.

Протест четко демонстрирует, что общество доверяет государству, а государство доверяет обществу. Люди выходят даже в условиях войны. А власть не боится общества и не отгораживается от него эшелонами полицейских и всех остальных.

Украинцы выходит на акцию не с тем, что "есть – я, а есть – плохое государство". Нет, украинцы показывают, что есть "я и мое государство". Протест показал, что мы колоссально выросли. Украинцы выходят с тем, что "мы не против государства выходим, а за него". Никто не может своевольно помыкать государством в разные стороны. Власть не может чувствовать, что они хозяева. Нет, они – наняты,

– подчеркнул Саакян.

Обществу важно и в дальнейшем не спускать внимание с этого "крючка". Нужно смотреть, контролировать и бить по рукам, чтобы власть снова не занесло куда-то в сторону. Задача власти – обеспечить консенсус, который существовал в обществе с целью борьбы с коррупцией.

Кроме того, сейчас важный момент, чтобы антикоррупционные органы исправили свои хронические проблемы и начали эффективно работать. Если не будет качественной работы, то общество тоже будет задавать вопросы. В то же время власть получила красные линии, за которые заходить нельзя.

Общество показало, что оно выходит, но не расшатывает ситуацию. Это не из-за того, что оно не может этого делать. Нет, оно понимает последствия и ведет себя ответственно. Это – интересная и увлекательная история, когда кризисная ситуация становится консолидирующей. И еще и картинка для мира, что в Украине демократия защищается обществом,

– отметил Саакян.

Добавим, после бурной реакции общества Зеленский представил обновленный законопроект о НАБУ и САП. Преимущественно там возвращают старые нормы, которые убрали в прошлом голосовании. Что изменится – читайте в материале 24 Канала.