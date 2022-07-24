В оккупированной Абхазии вспыхнули протесты из-за резиденции путина

В квазіреспубліці Абхазии люди вышли на протесты из-за передачи государственной земли под строительство резиденции владимира путина.

Так, самопровозглашенная власть передала путину 184 гектара леса и 115 гектаров акватории и всех зданий госдачи в Пицунде.

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Резиденцию путина хотят построить на территории уникального заповедника: людям это не понравилось

Самопровозглашенный "президент" непризнанной Абхазии Аслан Бжания 20 июля подтвердил местным жителям, что участок территории уникального заповедника планируют передать россии. Местные жители категорически выступили против. Из-за акций протеста так называемому "парламенту" псевдореспублики пришлось отложить рассмотрение соглашения о передаче земли.

Аслан Бжания пытался выкрутиться из ситуации и найти логическое объяснение передачи заповедного участка стране-агрессорке. Он заявил, что по договору 1995 года Абхазия передавала россии Пицунду в безвозмездное пользование, да и в целом Пицунда нужна россии, потому что там "любит бывать путин, да и россия имеет больше денег для обустройства курорта".

Я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы передаем им в собственность землю. Земля в собственность не передается. Неоднократно на эту государственную дачу приезжал президент российской федерации владимир путин. Мне тоже приходилось быть там на встрече, это было 25 августа 2013 года. После этого он тоже туда приезжал,

– заявил самопровозглашенный президент непризнанной Абхазии.

Грузия не будет освобождать Абхазию военным путем

В 2008 году россия оккупировала 20% территории Грузии, создав там "фейковые республики" – Абхазию и Южную Осетию.

После полномасштабного вторжения россии в Украину ряд военных экспертов говорили, что теперь у Грузии появился шанс вернуть себе свои земли. Однако премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что никакого "второго фронта" в Грузии не будет и страна не будет освобождать оккупированные территории военным путем.

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