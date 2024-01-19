Насчет этих протестов есть много здорового скептицизма, маловероятно, что они станут тенденцией в России. Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, добавив, что причина этого заключается в усилении росгвардии и других военных подразделений.

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Протесты в Башкирии – скорее исключение, чем тенденция

После мятежа Евгения Пригожина Кремль очень серьезно усилил росгвардию. Это силовое подразделение, которое начисляет до 300 тысяч личного состава. Туда входят обученные военные, которые имеют задачу оберегать кремлевский режим от любых посягательств на его власть.

История в Башкортостане не показательна для всей России. Это скорее исключение, чем тенденция. Там причина в том, что местное население четко понимает царящую в России несправедливость. Эту несправедливость "приглушает" росгвардия, –

заметил Клочок.

Для жителей Башкортостана было достаточно решения о приговоре местному активисту. Также роль сыграло и то, что Москва посягает фактически на любые блага, которые есть в далеком регионе, к тому же живущем довольно бедно. Оттуда "выкачивают" ресурсы, даже приезжали люди, которые вымывали золото.

Для населения эти истории неприемлемы, поэтому не следует исключать, что они проявятся еще и в других регионах России. Их происхождение может быть разным, но становится очевидным, что в России все сильнее работает репрессивная машина. Россияне уже не могут этого не замечать,

– подчеркнул Клочок.

Конечно, эта акция протеста не была такой, как Евромайдан. С точки зрения украинца, это небольшое беспорядок, но для России он очень показателен. Протесты подтвердили, что в стране есть те, кто не хочет мириться с путинским режимом и даже готов выйти на митинг. Однако репрессивная машина показывает, что может быстро все локализовать. Силовые структуры в России сейчас активно отслеживают любых недовольных и задерживают их.

Это не началось после полномасштабного вторжения. Вспомним убийство Немцова, заключение Навального – это яркие примеры, что любое "инакомыслие" мощно преследуется. Но акция протеста была массовой, на нее вышли 10 тысяч человек из города, в котором в общей сложности проживает 18 тысяч,

– добавил Клочок.

Поэтому нужно наблюдать за тем, что будет дальше, но о тенденциозности протестов говорить не приходится. Все опять же из-за мощной репрессивной машины.

Протесты в России: что происходит