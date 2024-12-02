"Не наши правоохранители, а российский ОМОН": грузинская журналистка о протестах в Тбилиси

Власти Грузии заморозили процесс евроинтеграции, из-за чего в стране уже несколько дней продолжаются протесты. Правоохранительные органы Грузии действуют как российский ОМОН, издеваясь над людьми.

Они применяют водометы и бьют людей, особенно независимых журналистов. Об этом 24 Каналу рассказала грузинская ведущая Эка Мишвеладзе, отметив, что действия власти уже не сработают, людей уже не остановить.

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"Не наши правоохранители, а российский ОМОН"

Грузинская ведущая рассказала, что грузинские правоохранители ведут себя как российские спецназовцы, а не как полиция Грузии. Они должны были бы быть на стороне протестующих, вместо этого применяют против людей водометы, газ, а также сильно избивают.

Я такое видела только в российских городах. Трудно представить, что такое сейчас происходит в Грузии. Надеемся, что они (грузинские правоохранители – 24 Канал) задумаются и перестанут действовать против народа, который хочет, чтобы Грузия была частью Евросоюза,

– отметила Мишвеладзе.

Грузинские протестующие находятся в центральной части Тбилиси, правоохранительные органы их уже окружили. Силы противостояния находятся очень близко.

Обратите внимание! Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что Владимир Путин хочет "взять своё" для переговоров до инаугурации Дональда Трампа в январе следующего года.

Полиция уже захватила примерно 100 человек и "охотится" на независимых журналистов, на которых они нападают во время прямых эфиров.

Используют все российские методы Кремля, запугивают людей и шантажируют. Однако у пророссийской власти уже ничего не проходит, никто их не боится. Никто этого не остановит, революция в Грузии уже началась,

– подчеркнула грузинская ведущая.

К слову, первые столкновения в столице Грузии начались 1 декабря. Грузины уже традиционно собираются возле здания парламента. Митинги также запланированы под штаб-квартирой Общественного вещателя и бизнес-центром лидера пророссийской "Грузинской мечты" Иванишвили. В других городах страны также начались протесты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия силовиков, назвав их "российскими методами", а оппозиция призвала к новым протестам против сворачивания евроинтеграционного курса.