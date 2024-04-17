Протесты из-за закона об "иноагентах": как Грузия может стать новой Беларусью и чем это грозит

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В Грузии снова возобновились массовые протесты представителей гражданского общества против очередной попытки пророссийской власти из партии "Грузинская мечта" осуществить "московскую мечту".

Тысячи жителей Грузии вышли на митинг под здание парламента. Один из самых распространенных плакатов в толпе протестующих – с надписью: "Нет России, да Европе". Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Протестующие уже традиционно штурмовали здание парламента, силовики их отгоняли.

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15 апреля 2024 года в грузинском парламенте состоялся качественный косплей избиения Нестора Шуфрича. В роли украинского пророссийского политика выступил грузинский пророссийский политик из партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Он с трибуны рассказывал о преимуществах закона "О прозрачности иностранного влияния", когда к нему подбежал депутат Алеко Элисашвили и буквально снес мощным ударом в ухо.

Смотрите видео драки в грузинском парламенте:

Они голосуют в сговоре с Путиным, чтобы оставить нас без суверенитета. Они хотят, чтобы мы сказали "нет" независимости, и поэтому разные грузины, разных профессий собираются ежедневно на главной аллее государства. То, что я могу точно сказать, так это то, что грузин и грузинскую волю невозможно победить. Никаких шансов. Грузины будут преобладать над интересами России,

– говорит оппозиционный депутат Ника Мелия.

Далее противостояние перешло на улицы Тбилиси и даже превратилось в штурм грузинского парламента. Властям пришлось применить силу для подавления протестов. Известно и о многих пострадавших с обеих сторон, арестованы десятки людей.

Смотрите видео о противостояниях на грузинских улицах:

Почему законопроект об иноагентах стал триггером для проевропейских грузин

Грузинский законопроект авторства "Грузинской мечты" является калькой с российского закона об иноагентах, который в России стал частью репрессивных мер на пути превращения страны из авторитарной диктатуры в тоталитарную.

Партия "Грузинская мечта" – давно уже является пророссийским проектом местного олигарха Бидзины Иванишвили, который, если мы уже начали здесь писать о Шуфриче, является неким местным аналогом Несторова шефа – Виктора Медведчука, то есть "серого кардинала", который действовал в пользу России.

"Мечта" уже много лет находится у власти (парадокс: население страны хочет в Европу, но упорно голосует за промосковских популистов – здесь есть секрет, но о нем дальше), ведет откровенную пророссийскую политику, имеет почти полный контроль над СМИ, однако никак не может установить полный контроль над Грузией, ведь страна остается демократической, где оппозиция имеет немало рычагов влияния.

Именно для устранения оппозиции "Мечты" и нужно копирование российского закона, ведь он позволяет устранить влияние оппозиционных партий и НПО (неправительственных организаций), что является основой гражданского общества.

Это не первая попытка властей протащить "закон об иноагентах": в марте 2023 года он также вызвал массовые протесты, а Евросоюз намекнул, что принятие такого закона поставит крест на евроинтеграции Грузии.

Страна сейчас действительно оказалась на двух стульях – российском и европейском. И за судьбу Грузии идет политическая война – Россия пытается затянуть государство в свое болото.

Зато ЕС делает попытки вытащить страну, как говорится, на свет. В конце 2023 года Грузию большим авансом признали официальным кандидатом на вступление в Евросоюз.

Так, цивилизованный мир послал обществу и грузинским политическим элитам мощный сигнал – 14 декабря Совет ЕС предоставил стране статус официального кандидата на вступление в унию.

"Грузинская мечта" восприняла эту дилемму в духе российского тюремного ребуса о других "двух стульях", а потому снова вытащила скандальный законопроект и начала действовать.

По словам главы парламентской оппозиции Грузии Хатии Деканоидзе, если примут этот законопроект, то это создаст определенную стену между Грузией и Евросоюзом, а также ее намерением вступить в НАТО.

Грузинские граждане, особенно молодое поколение, называет этот закон "российским", потому что такой закон был в России в 2012 году. Иноагентами они признали таких людей, как Навальный, Жданов, которых потом Путин или убил, или они выехали из России. Поэтому, я думаю, то, что ждет Грузию в случае принятия этого законопроекта, – это стать новой Беларусью, Россией, когда люди понимают, что никакой демократии не будет,

– подчеркнула Деканоидзе.



Противостояние в Тбилиси 16 апреля 2024 года / фото грузинского филиала "Радио Свобода"

Почему это произошло именно сейчас?

2024 год в Грузии – это год выборов, они запланированы на 26 октября. И если раньше "Грузинская мечта" непременно побеждала (трижды), то сейчас эта победа под большим вопросом и угрозой для пророссийской партии.

Кроме того, в Грузии вступает в силу избирательная реформа, предусматривающая отмену смешанной системы (половина избирается через "мажоритарку", другая половина – через партийные списки) и введение более справедливой пропорциональной системы.Согласно реформе, нового президента Грузии будет избирать парламент, а это означает, что по итогам выборов победитель (или победители, потому что грузинская оппозиция – это не одна политсила, а 7 – 8 партий, которые часто друг с другом не соглашаются) получит все – и правительство, и пост президента, и большинство в парламенте. А соответственно и право определять, каким курсом должна двигаться Грузия дальше.

Стоит напомнить, что грузинский народ в основном выступает за евроинтеграцию и против Москвы (и до сих пор оккупирует примерно 20% территории страны), зато "Мечта" побеждала в основном за счет "правильно" нарезанных мажоритарных округов. Сейчас же эти возможности будут существенно ограничены, а это значит, что и победа пророссийским силам не гарантирована.

Именно поэтому "Мечта" решила подготовиться и устранить заранее конкурентов. А чтобы иметь против них весомые аргументы – нужен репрессивный закон. Оппозиция это хорошо понимает, а потому делает все возможное, чтобы не допустить принятия инициативы власти. Отметим, что момент с косплеем избиения Шуфрича – это только первое чтение.

Протолкнет ли "Мечта" законопроект и какова позиция президента Зурабишвили

17 апреля 2024 года парламент таки принял законопроект в первом чтении. В 2023 году дальше первого чтения дело не зашло – "Мечта" и ее союзники из движения "Сила народа" отозвали законопроект уже через три дня после внесения на рассмотрение и после массовых протестов в формате нон-стоп.



Проевропейские грузины не желают мириться с законом об иноагентах / фото AP

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили уже предупредила, что наложит вето на законопроект.

По словам Зурабишвили, законопроект вызывает "существенное беспокойство", ведь является копией закона, который страна-агрессор Россия приняла в 2012 году. Она также подчеркнула важность поддержки Грузии со стороны иностранных лидеров.

Европейские страны, Великобритания, Соединенные Штаты поддерживают независимость Грузии, помогают строить государственные институты, развитие экономики в течение последних 30 лет... И это очень большое беспокойство, поэтому в прошлом году тот же закон был отклонен благодаря демонстрациям, и он не мог быть принят, и на этот раз его тоже нельзя принимать,

– подчеркнула президент Грузии.

Сейчас "Грузинская мечта" объявила "дорожную карту" принятия законопроекта в программе парламента, согласно которой финальную точку должны поставить 17 мая 2024 года. Это означает, что Грузию ждут очень горячие следующие 30 дней.

Если "Мечта" дожмет – она будет иметь моральное преимущество и инструмент контроля над оппозицией накануне важнейших выборов. Победа в них позволит законсервировать ситуацию в Грузии и оставить страну в объятиях России, а значит – похоронить европейскую перспективу.

Зато протесты оппозиции имеют потенциал по примеру Польши-2023 объединить разрозненные политические силы и стать точкой сборки для мощного единого проевропейского движения, что будет иметь все шансы на победу 26 октября 2024 года.