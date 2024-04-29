В Грузии масштабный протест против закона об "иноагентах": произошла стычка

В центре столицы Грузии Тбилиси проходит очередная масштабная акция против принятия закона О прозрачности иностранного влияния, известного также как "закон об иноагентах" или "российском законе".

В то же время, сторонники законодательной инициативы собирают собственную акцию. Во втором чтении законопроект может быть принят уже 30 апреля.

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Противники закона об "иноагентах" вышли на митинг

Акция прошла под лозунгом "Нет– русскому закону! Да - Европе", в ней приняли участие представители оппозиции, гражданские активисты и обычные граждане страны.

В Тбилиси протестуют против закона об "иноагентах": видео

ВВС сообщает, что движение на центральном проспекте столицы перекрыто, а протестующие с флагами Грузии и Евросоюза заполнили территорию у здания парламента. Здание ограждено.

МВД Грузии заявило, что акция приобрела насильственный характер. В парламент, вероятно, подтянут спецподразделения и дополнительные силы полиции.

"Участники акции неоднократно пытались прорваться через полицейскую границу. Полиция для наведения порядка применила специальные средства", установленные законом",– говорилось в сообщении МВД Грузии.

Начались стычки

. В тбилисской мэрии акцию против закона об "иноагентах" назвали "несанкционированной".

К вечеру в Тбилиси перед зданием парламента начались столкновения протестующих с полицией По сообщениям СМИ, когда протестующие пришли в парламент, то ситуация обострилась.



Масштабы митинга в Тбилиси / Фото "Радио Свободы"

Участники протеста попытались пройти на сцену, которая была уготована для митинга правящей партии в понедельник. Впрочем, сцену охраняла полиция.

Между митингующими и силовиками начались стычки: видео

В результате возникли стычки, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ. Также на площадь в парламент приехала полицейская машина с водометом, но пока ее не применяли. Как видно на кадрах, в здание парламента уже прибыл спецназ.



В Тбилиси в парламент пригнали спецназ / Фото телеграмм-канал news georgia

Экс-министра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексея Петриашвили задержала полиции я во время протестов в Тбилиси против закона об иностранных агентах, сообщает Publika со ссылкой на МВД.

Политические заявления

Грузинский оппозиционер Хатия Деканоидзе заявил, что правящая партия готова пожертвовать ради этого закона членством в ЕС и отношениями с США.

Акция прошла под лозунгом– русскому закону! Да — Европе": видео

Зато в "Грузинской мечте" анонсировали ответную акцию. По предварительным данным, 29 апреля на центральном проспекте Руставели соберется "беспрецедентное количество граждан, поддерживающих законопроект "о прозрачности иностранного влияния".

Власть ждет, что за полчаса соберется более 100 тысяч человек.

"Приглашаем всех, кто ценит свою землю, язык и веру, национальную самобытность, традиции, настоящее и настоящее европейское будущее своей страны, присоединиться к завтрашнему митингу",– призвал Мдинарадзе.

Что этому предшествовало