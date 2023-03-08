Лидера оппозиционной партии Зураба Джапаридзе выхватили из толпы и избили силовики, - СМИ

В Грузии в ночь на 8 марта продолжаются масштабные протесты, переросшие в стычки. Сообщается о задержании лидера оппозиционной партии Зураба Джапаридзе.

В телеграмм-каналах распространяют видео, как силовики выхватили лидера партии "Горчи больше свободы" и бывшего депутата парламента Грузии Зураба Джапаридзе.

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По словам очевидцев, его жестоко избивают. На кадрах действительно видна драка и толкотня.

Силовики выхватили Зураба Джарипаде: видео

Протесты в Грузии: что известно

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он почти повторяет российское законодательство об "иноагентах". Инициативы были внесены в парламент в конце февраля, а 2 марта комитеты их одобрили в первом чтении.

Конечно, это возмутило людей. Они вышли на масштабные митинги под парламент. Скандировали "рабы" и "россияне". Силовики пытались разогнать митинг: стащили водомет и применили слезоточивый газ. Однако протестующие дальше штурмовали парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заверила, что наложит вето на скандальный законопроект об иноагентах, поскольку будущее Грузии – в Европе.

Кстати, во время протестов звучали и известные в Украине лозунги. Например, скандировали "Путин – х*йло" и "русский корабель, иди на*уй".