"Путин – х*йло" и "русский корабль, иди на*уй": на протестах в Грузии звучат украинские лозунги

Под парламентом Грузии вечером 7 марта тысячи людей протестуют против принятия скандальных проектов об "иноагентах". На митингах раздаются и украинские лозунги.

Так, грузины скандируют "Путин – х**ло" и "русский военный корабль, иди на*уй". Видео митингов есть в сети, сообщает 24 Канал.

Кстати говоря В Грузии масштабные протесты из-за скандального закона в стиле России: начались стычки

Что происходит в Грузии

Протестующие бросают коктейли Молотова и кричат известные в Украине лозунги. Кроме того, митингующие скандируют "россияне" и "рабы". Рядом с парламентом уже стоит водомет, применили слезоточивый газ.



Протесты в Грузии / Фото с телеграмм-каналов

Лозунги на протестах в Грузии:

Почему грузины вышли на протесты