"Путин – х*йло" и "русский корабль, иди на*уй": на протестах в Грузии звучат украинские лозунги
7 марта 2023, 23:33Читати новину українською
Под парламентом Грузии вечером 7 марта тысячи людей протестуют против принятия скандальных проектов об "иноагентах". На митингах раздаются и украинские лозунги.
Так, грузины скандируют "Путин – х**ло" и "русский военный корабль, иди на*уй". Видео митингов есть в сети, сообщает 24 Канал.
Кстати говоря В Грузии масштабные протесты из-за скандального закона в стиле России: начались стычки
Что происходит в Грузии
Протестующие бросают коктейли Молотова и кричат известные в Украине лозунги. Кроме того, митингующие скандируют "россияне" и "рабы". Рядом с парламентом уже стоит водомет, применили слезоточивый газ.
Протесты в Грузии / Фото с телеграмм-каналов
Лозунги на протестах в Грузии:
Почему грузины вышли на протесты
- Грузинский пардамент одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это повторяет российское законодательство об "иноагентах".
- Законопроекты внесли в парламент 26 февраля. Уже 2 марта парламентские комитеты были одобрены в первом чтении.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заявила, что наложит вето на скандальный законопроект об иноагентах. Она подчеркнула, что Грузия видит свое будущее в Европе и никому не даст права унести это будущее.