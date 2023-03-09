В МВД Грузии заявили, что уволили всех лиц, задержанных силовиками в течение 7 и 8 марта на митингах возле парламента.

Кстати говоря На площади вышли тысячи человек три дня подряд: в Грузии возобновились протесты

Заявление МВД

Некоторые из задержанных были представлены в суде. Остальных отпустили на свободу по истечении закона срока пребывания в изоляции.

Силовики говорят, что продолжаются расследования. Проводят следственные действия по выявлению, выявлению и задержанию лиц, напавших на полицию и другие акты насилия.

Обратите внимание! В грузинских телеграмм-каналах пишут, что из 133 задержанных освободили 132 человека. Однако один человек до сих пор остается под стражей.

Протесты в Грузии: что известно