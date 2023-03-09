У МВС Грузії заявили, що звільнили всіх осіб, яких затримали силовики протягом 7 та 8 березня на мітингах біля парламенту.

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Заява МВС

Деякі з затриманих були представлені в суді. Інших відпустили на волю за закінченням законом терміну перебування в ізоляції.

Силовики кажуть, що тривають розслідування. Проводять слідчі дії щодо виявлення, виявлення та затримання осіб, які напали на поліцію та інші акти насильства.

Зверніть увагу! У грузинських телеграм-каналах пишуть, що із 133 затриманих звільнили 132 особи. Проте одна людина досі залишається під вартою.

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