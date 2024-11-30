Надеются, что у них не будет, как у Януковича: как действуют пророссийские силы в Грузии

Грузинские силовики жестоко разгоняют протестующих в Тбилиси. Они применяют те же методы, которые использует Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр обороны Грузии Васил Сихарулидзе. Известно, что протесты в Грузии вспыхнули из-за планов правительства отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

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Методы такие же, как и в России

Как отметил Сихарулидзе, грузинские силовики применяют типичную российскую тактику. Идет запугивание демонстрантов и всего общества, чтобы никто даже не думал идти протестовать.

Группа, которая называет себя "Грузинская мечта" – типичная группировка, которая захватила власть. Они уже 12 лет в стране. Клептократы. Используют запугивание. Все то же самое, что делает Россия у себя дома. Они практически зеркально переняли эти методы. Полиция действует жестоко. И это не единичный случай,

– сказал Сихарулидзе.

По его словам, авторитарные режимы ничему не учатся. Они держатся за власть и надеются, что история не будет повторяться. Местные власти надеются, что не повторится ситуация с Евромайданом в Украине.

Они думают, что у них не будет так же, как было у Януковича. Много параллелей с Украиной. История прям точно не повторяется. Но очень много аналогий тут можно найти с ситуацией с Януковичем,

– подчеркнул Сихарулидзе.

Добавим, недавно тамошний премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого вспыхнули протесты в Тбилиси, которые пытаются разогнать силовики. Потом Кобахидзе публично поддержал действия полиции. По состоянию на 30 ноября в Грузии возобновились протесты.

В конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Есть подозрения, что они были фальсифицированы. Также президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности, ведь "нелегитимный парламент" не может избрать нового президента.