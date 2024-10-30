Грузинский журналист Ираклий Таблиашвили рассказал 24 Каналу, что главный вопрос в том, если будут остановлены финансовые программы, кредиты, безвиз, то не подтолкнет ли это грузин выходить на протесты еще массово. Такой вариант вполне возможен.

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Что ждет Грузию дальше

Страна пользуется многими преимуществами, которые предоставляет ей Запад. Безвизовый режим и свободная торговля – это лишь одни из многих ярких примеров. Поэтому в сложившейся ситуации, не стоит принимать поспешные решения. Более того, влияние России является существенным и очевидным.

Даже представители административного сектора могут признать, что дела идут очень плохо. Например, курс грузинской валюты лари относительно доллара является катастрофическим. Это хорошо понимает общество, а если экономическая ситуация усложнится, то на улицы выйдет значительно больше людей.

Политика, которая ведет нас к изоляции, – катастрофическая. Фальсифицированные выборы надо аннулировать и назначить новые, демократические. В избирательную комиссию должны войти незаангажированные люди, а не те, которые подыгрывают грузинской и российской мечте,

– подчеркнул Ираклий Таблиашвили.

Напомним, о фальсификациях на выборах сообщали еще в день их проведения – 26 октября. На участках фиксировали вбросы бюллетеней, драки и задержания. Когда стало известно, что победу одержала пророссийская партия, люди вышли на митинг.