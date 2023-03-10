Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он убежден, что протесты в Грузии свидетельствуют, что грузины не собираются мириться с тупиковым путем для государства, который предлагает Россия.

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В грузинских митингах российские пропагандисты, конечно, нашли украинский след, о котором начали беспрестанно говорить на своем телевидении.

Подоляк ответил, что Украина точно имеет отношение ко всему происходящему в мире, ведь мир перестраивается. Россия это понимает и панически боится. Украина действительно стала субъектной страной и показывает пример, как вести себя в разных ситуациях.

Потому что мы совершенно точно фиксируем ключевую позицию для этого исторического момента: Россию нужно перестать бояться, во-первых, и, во-вторых, надо перестать слушать Россию,

– добавил политик.

Россия предлагает тупиковый путь

По словам Подоляка, события в грузинском парламенте по меньшей мере кажутся странными. Ведь у страны есть история кровавых взаимоотношений с Россией, которая захватывала территории, убивала грузин.

А теперь грузинское правительство копирует все, что Россия делала на внутреннем рынке по контролю этого внутреннего рынка. То есть пытается лишить людей права на свободу, права на дискуссию, права на демократический диалог.

Подоляк подчеркнул, что такой путь тупиковый. Для всех стран очевидно, что Росия проигрывает в любом случае, как в войне, так и цивилизационно.

Этот путь она предлагала Украине, Молдове, теперь предлагает Грузии. То есть россияне хотят остановить желание людей жить так, как они хотят, жить свободно, иметь возможность путешествовать по миру, вести дискуссии, быть несогласными с правительством, если эти правительства предлагают что-то не совсем понятное.

То есть Россия искренне считает, что можно людей держать в лагерях,

– заметил советник главы ОПУ.

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Грузия перед выбором

Подоляк убежден, что закон об "иноагентах" – это не вопрос даже самого закона, это свидетельствует о том, что грузинское правительство паникует и начинает просто обезьянять все, что есть в России. А это совершенно трагедийный путь.

Кроме того, у общества Грузии есть и другие требования, хотя они не столь консолидированы, однако они касаются протеста против рисуемого для них Россией пути.

Политик подчеркнул, что западные партнеры четко дали понять Грузии: "Или вы калькуете все, что делает Россия и тогда вы не можете претендовать на вступление в Европейский Союз, в НАТО и другие коллективные органы европейского сообщества, или вы все же придерживаетесь тех ценностей, за которые, например, Украина сегодня платит крайне высокую цену" .

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