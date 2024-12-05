К слову, Владимир Зеленский в обращении резко откликнулся на события в стране. Он осудил "Грузинскую мечту" и заявил: Киев введет санкции против Грузии.

Смотрите также В Тбилиси обыскивают офисы оппозиции, арестован один из лидеров: видео силового задержания

Протесты в Грузии 4 декабря

Пока люди собирались возле парламента, в центр города уже согнали водометы и перекрыли проспект Руставели.

Возле станций метро силовики проводили обыски – проверяли рюкзаки. СМИ сообщили о задержанных, люди жаловались, что рядом с парламентом плохо работает связь.

На этот раз протестующие довольно поздно начали использовать пиротехнику. Они пели и вели себя мирно, поэтому "Эхо Кавказа" предположило: возможно, в ночь на 5 декабря спецназ впервые не разгонит демонстрантов.

Мирные протесты в Грузии: смотрите видео

Молодежь жаловалась, что власть будто не слышит их. По телевидению выходят новости о том, как в стране все хорошо. Протестующих там называют кучкой радикалов.

Видео, снятое с дрона, показывает настоящий масштаб протестов возле парламента

Хотя центр протеста в столице, Тбилиси, но Батуми также не отстает. Там состоялось шествие в центре города – и также бдили спецназовцы.

Лидеров оппозиции задерживают, но представители власти уходят с должностей

До начала вечерних протестов состоялись обыски в оппозиции.

Задержан Николоз Гварамия, один из лидеров оппозиции. Он в изоляторе в 30 километрах от Тбилиси. Это бывший министр юстиции, науки и образования. Как рассказал адвокат, Нику били в живот, в какой-то момент он потерял сознание. Суд над ним должен состояться в течение 48 часов.

3 года тюрьмы грозит Алеко Элисашвили – одному из лидеров коалиции "Сильная Грузия" и лидеру партии "Граждане". Его обвиняют в том, якобы он избил провластного партийца.

Лидеры оппозиции призвали продолжить борьбу, даже если задержат каждого из них.

Силовики на площади Свободы: смотрите видео

А глава управления оперативного планирования Департамента по особым поручениям министерства внутренних дел Грузии Ираклий Шаишмелашвили подал в отставку. Также ушел с должности директор новостного блока общественного вещателя.