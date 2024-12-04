Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского. Лидер государства поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии. 4 декабря он вручил государственные награды – боевые "Кресты" и почетные награды "За мужество и отвагу".

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Зеленский о Сирии и Грузии

Доклад руководителя ГУР. Буданов доложил о российских намерениях на ближайшее время и о ситуации в Сирии – то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства. Также был доклад по ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона – как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России,

– сказал он.

Президент подчеркнул: позорно, на какие вещи идет власть в Грузии – против своего же народа.

"И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", – акцентировал лидер государства.

Сырский доложил о фронте

По словам Зеленского, главком рассказал про фронт, наши шаги для усиления направлений, поставки в бригады и Курскую операцию. Впрочем, это все детали, которые он привел в обращении.

Укрпочта присоединилась к "еПоддержке"

Денис Шмыгаль доложил о ходе программы.

Уже почти 5 миллионов украинцев дали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки". И сегодня же вошла в программу Укрпочта: это будет еще более 2 миллионов человек, которые получают пенсии и социальные платежи через Укрпочту – так же эти люди получат и выплату 1000 гривен,

– сказал президент.

Деньги от ЕБРР

Чиновники обсудили работу с Европейским банком реконструкции и развития.

"Партнерами одобрены инвестиции – объем миллиард триста миллионов евро; это средства на инфраструктуру, логистику, в частности это энергетика. Благодарны партнерам. Скоординировали работу с правительством на декабрь, особенно работу с прифронтовыми регионами. Все, что касается отопительного сезона, финансов, энергетики, вопросов безопасности", – подытожил Зеленский.