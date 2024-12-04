Речь идет о Нике Гварамии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Задержан лидер грузинской оппозиции

Ника Гварамий – основатель телекомпании "Мтавари" и оппозиционной партии "Ахали", а также лидер "Коалиции за перемены".

Кадры его жестокого задержания показали грузинские телеграм-каналы. Это произошло возле офиса союзников политика – партий "Горькие – больше свободы" и "Дроа". Перед тем представители полиции провели там обыск.

На видео видно, как силовики силой забрали Гварамию, протестующие помочь ему не смогли.

Нику Гварамия задержали силовики: смотрите видео

Задержан был и член "Коалиции за перемены", активист Гела Хасая.

Задержание Гела Хасая: смотрите видео

Также в Тбилиси начались обыски в офисах других грузинских оппозиционных партий. В частности, правоохранители пробились в офисы "Единства – Национального движения" и "Коалиции за перемены".

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти организации закупают пиротехнику и другое оборудование для протестных акций. По его словам, оппозиционеры и руководители богатых неприбыльных организаций "не смогут избежать установленной законом ответственности".