Речь идет о Нике Гварамии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".
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Задержан лидер грузинской оппозиции
Ника Гварамий – основатель телекомпании "Мтавари" и оппозиционной партии "Ахали", а также лидер "Коалиции за перемены".
Кадры его жестокого задержания показали грузинские телеграм-каналы. Это произошло возле офиса союзников политика – партий "Горькие – больше свободы" и "Дроа". Перед тем представители полиции провели там обыск.
На видео видно, как силовики силой забрали Гварамию, протестующие помочь ему не смогли.
Нику Гварамия задержали силовики: смотрите видео
Задержан был и член "Коалиции за перемены", активист Гела Хасая.
Задержание Гела Хасая: смотрите видео
Также в Тбилиси начались обыски в офисах других грузинских оппозиционных партий. В частности, правоохранители пробились в офисы "Единства – Национального движения" и "Коалиции за перемены".
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти организации закупают пиротехнику и другое оборудование для протестных акций. По его словам, оппозиционеры и руководители богатых неприбыльных организаций "не смогут избежать установленной законом ответственности".