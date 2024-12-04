Йдеться про Ніка Гварамію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ехо Кавказу".

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Затримано лідера грузинської опозиції

Ніка Гварамій – засновник телекомпанії "Мтаварі" та опозиційної партії "Ахалі", а також лідер "Коаліції за зміни".

Кадри його жорстокого затримання показали грузинські телеграм-канали. Це сталося біля офісу союзників політика – партій "Гірчі – більше свободи" та "Дроа". Перед тим представники поліції провели там обшук.

На відео видно, як силовики силоміць забрали Гварамія, протестувальники допомогти йому не змогли.

Ніку Гварамія затримали силовики: дивіться відео

Затримано було й члена "Коаліції за зміни", активіста Гела Хасая.

Затримання Гела Хасая: дивіться відео

Також у Тбілісі розпочалися обшуки в офісах інших грузинських опозиційних партій. Зокрема, правоохоронці пробилися до офісів "Єдності – Національного руху" та "Коаліції за зміни".

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ці організації закуповують піротехніку та інше обладнання для протестних акцій. За його словами, опозиціонери та керівники багатих неприбуткових організацій "не зможуть уникнути встановленої законом відповідальності".