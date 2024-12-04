Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського. Лідер держави привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії. 4 грудня він вручив державні нагороди – бойові "Хрести" та почесні відзнаки "За мужність та відвагу".

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Зеленський про Сирію та Грузію

Доповідь керівника ГУР. Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії – те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини. Також була доповідь по ситуації в Грузії. І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії,

– сказав він.

Президент підкреслив: ганебно, на які речі йде влада в Грузії – проти свого ж народу.

"І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. Доручив підготувати відповідні санкційні рішення", – акцентував лідер держави.

Сирський доповів про фронт

За словами Зеленського, головком розповів про фронт, наші кроки для посилення напрямків, постачання в бригади та Курську операцію. Втім, це всі деталі, які він навів у зверненні.

Укрпошта долучилася до "єПідтримки"

Денис Шмигаль доповів про перебіг програми.

Вже майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату "єПідтримки". І сьогодні ж увійшла в програму Укрпошта: це буде ще понад 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту – так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень,

– сказав президент.

Гроші від ЄБРР

️Чиновники обговорили роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Партнерами схвалені інвестиції – обсяг мільярд триста мільйонів євро; це кошти на інфраструктуру, логістику, зокрема це енергетика. Вдячні партнерам. Скоординували роботу з урядом на грудень, особливо роботу з прифронтовими регіонами. Все, що стосується опалювального сезону, фінансів, енергетики, безпекових питань", – підсумував Зеленський.