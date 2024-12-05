До слова, Володимир Зеленський у зверненні різко відгукнувся на події в країні. Він засудив "Грузинську мрію" і заявив: Київ запровадить санкції проти Грузії.

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Протести у Грузії 4 грудня

Доки люди збиралися біля парламенту, у центр міста уже зігнали водомети та перекрили проспект Руставелі.

Біля станцій ​​метро силовики проводили обшуки – перевіряли рюкзаки. ЗМІ повідомили про затриманих, люди скаржилися, що поряд із парламентом погано працює зв'язок.

Цього разу протестувальники досить пізно почали використовувати піротехніку. Вони співали і поводилися мирно, тож "Ехо Кавказу" припустило: можливо, в ніч на 5 грудня спецназ уперше не розжене демонстрантів.

Мирні протести в Грузії: дивіться відео

Молодь скаржилася, що влада ніби не чує їх. По телебаченню виходять новини про те, як у країні все добре. Протестувальників там називають купкою радикалів.

Відео, зняте з дрона, показує справжній масштаб протестів біля парламенту

Хоча центр протесту в столиці, Тбілісі, але Батумі також не відстає. Там відбулася хода у центрі міста – і також пильнували спецпризначенці.

Лідерів опозиції затримують, але представники влади йдуть з посад

До початку вечірніх протестів відбулися обшуки в опозиції.

Затримано Ніколоза Гварамію, одного з лідерів опозиції. Він в ізоляторі за 30 кілометрів від Тбілісі. Це колишній міністр юстиції, науки та освіти. Як розповів адвокат, Ніку били в живіт, в якийсь момент він знепритомнів. Суд над ним має відбутися протягом 48 годин.

3 роки тюрми загрожує Алеко Елісашвілі – одному з лідерів коаліції "Сильна Грузія" та лідеру партії "Громадяни". Його звинувачують в тому, нібито він побив провладного партійця.

Лідери опозиції закликали продовжити боротьбу, навіть якщо затримають кожного з них.

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А очільник управління оперативного планування Департаменту з особливих доручень міністерства внутрішніх справ Грузії Іраклій Шаішмелашвілі подав у відставку. Також пішов з посади директор новинного блоку суспільного мовника.