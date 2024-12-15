В Грузии не смогли зажечь новогоднюю елку: власти обвиняют протестующих

Церемония зажжения новогодней елки возле грузинского парламента, запланированная на 14 декабря, не состоялась из-за протестов. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил в этом оппозицию и протестующих, которые выступают против власти "Грузинской мечты".

Мэр Тбилиси побоялся пройти к елке через "коридор" из полицейских. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Грузия онлайн".

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Как в Тбилиси не смогли зажечь новогоднюю елку

Чтобы обеспечить безопасный проход для мэра Каладзе и приглашенных городской администрацией участников мероприятия, площадь перед парламентом заполнили сотнями полицейских. Планировалось создать коридор, через который должен был пройти мэр. Однако большинство тех, кто согласился прийти на праздник по призыву властей, были пожилые люди, а общее количество участников оказалось мизерным.

На брифинге Каладзе заявил о переносе празднования из-за "радикальной оппозиции", которая якобы препятствовала проведению мероприятия.

Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки, новогодний праздник. Мероприятие будет проведено тогда, когда радикальная оппозиция не будет губить детей и предоставит им возможность зажечь новогоднюю елку. Сегодняшний день – ещё одно подтверждение того, что с либеральным фашизмом должно быть покончено,

– заявил Каладзе на брифинге

Напомним, напряженность усиливается на фоне политического кризиса. 14 декабря пророссийская партия "Грузинская мечта" объявила новым президентом страны бывшего футболиста без высшего образования Михеила Кавелашвили. Его избрала "коллегия избирателей".

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