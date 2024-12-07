Протестующие вступают в столкновения с полицией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на со ссылкой на со ссылкой на "Эхо Кавказа" и Newsgeorgia.

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Что происходит сейчас в столице Грузии

Протестующие собрались на площади Свободы возле грузинского парламента, выражая несогласие с действиями правительства, которое обвиняют в пророссийской политике, а также премьера Ираклия Кобахидзе.

Около 23:20 по местному времени (21:20 по Киеву) протестующие начали запускать фейерверки в сторону здания парламента. Вскоре на место акции прибыли водометы.

Ближе к полуночи полиция разогнала участников акции вблизи парламента, применяя жёсткие меры. Задержание демонстрантов стало первым силовым вмешательством за три дня протестов.

На проспекте Руставели продолжают оставаться сотни людей, некоторые из них бросают камни в сторону правоохранителей.

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