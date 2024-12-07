Протестувальники вступають у сутички з поліцією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на з посиланням на "Ехо Кавказа" та Newsgeorgia.

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Що відбувається зараз у столиці Грузії

Протестувальники зібралися на площі Свободи біля грузинського парламенту, висловлюючи незгоду з діями уряду, який звинувачують у проросійській політиці, а також прем'єра Іраклія Кобахідзе.

Близько 23:20 за місцевим часом (21:20 за Києвом) протестувальники почали запускати феєрверки у бік будівлі парламенту. Незабаром на місце акції прибули водомети.

Ближче до півночі поліція розігнала учасників акції поблизу парламенту, застосовуючи жорсткі заходи. Затримання демонстрантів стало першим силовим втручанням упродовж трьох днів протестів.

На проспекті Руставелі продовжують залишатися сотні людей, деякі з них кидають каміння у бік правоохоронців.

Протестувальники у Грузії обстрілюють парламент феєрверками: дивіться відео

У столиці Грузії затримують протестувальників: дивіться відео

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