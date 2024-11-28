24 Канал собрал, что известно о протестах в Грузии. Оппозиция собралась возле центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" и здания парламента страны.

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В Тбилиси столкновения между протестующими и правоохранителями

Возле парламента полиция попыталась вытолкнуть демонстрантов со стороны улицы Чичинадзе. Кого-то выдергивали из толпы, также применили перцовый газ.

Говорят, что спецотряды готовятся к возможному разгону людей. По крайней мере на соседних от парламента улицах собираются бойцы, подъезжает спецтехника и водометы.

Митингующие спорят с силовиками: смотрите видео

На одном из видео заметно, как полиция тянет демонстранта сквозь толпу, но люди не дают его забрать.

Стычки под грузинским парламентом: смотрите видео

Людей много – от 10 до 20 тысяч. Они светят фонариками, свистят, машут флагами ЕС. Некоторые взяли каски, балаклавы и маски.

Также на митинг пришла президент Саломе Зурабишвили. Она пошла к площади Свободы, где разместились спецназовцы, и спросила силовиков: "Вы служите России или Грузии?"

Живой коридор за президентом Грузии: смотрите видео

25 ноября протестующие ночевали под парламентом. Тогда говорилось только об одном задержанном, но количество полиции возросло.