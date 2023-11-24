В центре Дублина 23 ноября вспыхнули антимиграционные протесты. Они начались в ответ на инцидент, когда мужчина с ножом напал на людей и травмировал 3 детей.
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Пострадавшие получили помощь
Полиция Ирландии сообщила, что девочка, раненная мужчиной, получала неотложную медицинскую помощь в больнице Дублина после нападения. Вскоре после этого объявления не менее 100 человек вышли на улицы, некоторые были вооружены металлическими прутьями и закрывали лицо.
Для сдерживания протеста более 400 офицеров были направлены в центр Дублина, чтобы сдержать беспорядки, которые, по их словам, были "вызваны небольшой группой бандитов".
Произошли столкновения с полицейскими, когда некоторые демонстранты запускали файеры, а другие хватали стулья и табуреты у баров и ресторанов.
Протесты в Ирландии: что известно
- В Дублине 23 ноября мужчина напал с ножом на людей, в результате чего сильно травмировал 3 детей. После этого инцидента по всей стране начались масштабные протесты. Эти митинги проходят как в ирландской столице, так и других городах страны. Кроме того, уже начались первые стычки протестующих с полицией.
- По предварительным данным, нападающим мог быть мужчина, приехавший в Ирландию из Алжира. Его 23 ноября
- В конце концов, в сети появились видео, где люди начали бить витрины магазинов и пытаться туда проникнуть. Очевидцы также говорят и о первых ограблениях в ирландской столице. Уже задержали полицейские.